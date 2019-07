El curioso mate que reune a todos los clubes donde jugó el "loco" Abreu

El futbolista uruguayo Sebastián Abreu sorprendió la pasada semana al anunciar su fichaje por el Boston River, del fútbol de su país, tras una trayectoria récord que incluye, a sus 42 años, 30 equipos, entre los que figuran River Plate o San Lorenzo, de Argentina, o Deportivo de La Coruña, de España.

El Loco brindó una entrevista a la agencia de noticias EFE antes de su debut, que se espera para dentro de dos semanas en el marco del Torneo Intermedio. Durante la charla, el delantero se mostró con un curioso mate.

La bebida popular en países como la Argentina y Paraguay, entre otros, es un culto en Uruguay, y Abreu tiene en sus manos un mate hecho especialmente para él. El recipiente en donde se coloca la yerba luce los escudos de todos los clubes por los que pasó, para eso necesitó de cuatro hileras de insignias plateadas.

Cabe recordar que en 2017, cuando firmó contrato con Audax Italiano, el goleador se convirtió en el jugador que más camisetas ha vestido en la historia. En aquel entonces el récord de 25 equipos lo compartía con el ya retirado arquero alemán Lutz Pfannenstiel. Y para que no queden dudas, sumó algunos clubes más a su lista.

El Boston River será el cuarto equipo uruguayo en el historial de Abreu, quien ya jugó en Defensor Sporting, Nacional y Central Español. Además de los equipos de su país, la lista de clubes continúa con San Lorenzo, Deportivo La Coruña, Gremio, Tecos, Cruz Azul, América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangu, Puerto Montt, Audax Italiano, Deportes Magallanes y Rio Branco.

En diálogo con EFE explicó qué tiene que ocurrir para que decida retirarse: "Puedo ser caprichoso, pero no absurdo. Si no estoy a pleno para disfrutar a pleno, no voy a estar en un lugar por el simple hecho de estar".