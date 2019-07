Jujuy recibe el Regional

Hoy desde las 14 se pone en marcha el Torneo Regional en las canchas de Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima. El certamen otorga puntos para el ranking de la Asociación Argentina y fiscaliza la Asociación Jujeña.

El exNacional de grado 2 se extenderá hasta el domingo al mediodía y está destinado a las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 tanto en damas como caballeros, por lo tanto habrá más de cien jugadores presentes que ya confirmaron su presencia.

Por el buen marco de tenistas, se usarán algunas canchas de Guillermo Milisenda Tennis Center como subsede. Alejandro Poccioni es el Director general mientras que el árbitro será Martín Montalbetti.

Estarán presentes los jugadores de diferentes clubes de la provincia como así también de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

Se jugará en las dos modalidades, singles y dobles.

Los jujeños buscarán ser protagonistas en casa, llegar a instancias decisivas pelear por las finales y sumar una buena cantidad de puntos atendiendo que tienen que engrosar el ranking si aspiran poder jugar el Nacional de Grado 1, torneo que asisten los mejores ranqueados del país. Ser sede del exG2 es importante para el tenis jujeño, más allá que el trabajo previo para albergar a los jugadores de diferentes clubes del NOA es mucho, se trata de un torneo que no se debe perder teniendo en cuenta el gran nivel de juego que tiene y para los jujeños sirve porque les permite evaluar el rendimiento y crecimiento que van teniendo durante el semestre.

El domingo después de las finales entregarán los premios.