"No hay lugar en Jujuy que esta gestión no haya llevado soluciones"

Por Riad Quintar (H)

-¿Cómo viene siendo la campaña para las Paso?

-Muy activa, profundizando las caminatas, el diálogo con las personas, fortaleciendo el vínculo con las instituciones de la provincia. La verdad que estamos muy contentos, la gente nos apoya en todas partes y por suerte muchos reconocen la trayectoria que uno supo construir durante muchos años en temas sensibles, por lo que estamos motivados para lo que viene.

-¿De qué manera se dio su elección como precandidata a diputada nacional?

-Yo lo resumo a través del camino que logré formar y recorrer. Soy una mujer que trabaja desde los 14 años reivindicando, defendiendo y luchando por derechos en los cargos que me tocó ocupar. Sin dudas que todo esto me sirvió, dentro de un frente entre peronistas y radicales, para demostrar mi experiencia en múltiples ámbitos y la relación y el compromiso que tengo con la gente me puso en este lugar con un gran compromiso.

-El ministro y precandidato Rizzotti y usted tienen un reconocimiento muy grande de trabajo y recorrido en Jujuy, ¿cree que la fórmula se eligió de manera estratégica?

-Nosotros tratamos de poner en valor un proyecto y una gestión de provincia, donde hombres y mujeres tiran para el mismo lado y buscan que Jujuy crezca y se la reconozca en todos lados. Por otro lado, no hay lugar en Jujuy que esta gestión no haya llevado soluciones, iniciado una obra o mejorado la infraestructura de varios lugares, por eso se eligió una fórmula con trabajo y con capacidad de gestionar.

-Viene recorriendo la provincia por su doble función de ministra y precandidata, ¿cuál es el pedido principal de los jujeños?

-Mi diálogo con la gente es acercarle el Estado, en una provincia que cuando llegamos se había vaciado esa relación, por eso el objetivo principal fue nuevamente conectar este acercamiento. La gente sabe lo que se recibió y lo que se viene haciendo, por eso hay un reconocimiento de ellos hacía la gestión, demostrado el 9 de junio. Por otro lado, muchos me piden que nunca me olvide de mis orígenes y mi esencia, que es lo que me llevó a este lugar y poder tener un contacto directo con ellos.

-¿Cree que ir adheridos a la boleta del presidente Macri les puede sumar o restar algunos puntos?

-Sin dudas que estamos en un escenario de absoluta polarización en el plano nacional, donde se discute el modelo de país que queremos. En ese sentido, los jujeños emprendimos una decisión de cambio en 2015, donde se buscó recuperar las instituciones, el respeto y el diálogo, por lo que en estas elecciones no tenemos dudas que vamos a seguir con ese camino y este rumbo se va a reafirmar en estas elecciones.

-A nivel provincial, ¿cree que la división de la oposición puede jugarle a favor o ve una polarización con algún sector?

-Sin dudas que la división nos juega a favor, ya que nosotros somos un grupo de hombres y mujeres con proyectos y compromisos y la gente ve eso en nuestro espacio. Por otro lado, la sociedad ve cómo después de gobernar más de 30 años el PJ, hoy entre todos los candidatos solamente se ve una disputa de intereses y la gente compara eso y ve la diferencia entre un proyecto sólido y consolidado y una interna de intereses.

-Es una dirigente muy reconocida por su trabajo con las comunidades originarias, ¿en su rol de ministra pudo acercarse y plantear soluciones a los históricos reclamos?

-Tuve la suerte de tener mucha representación internacional en espacios de derechos en pueblos indígenas y en la generación de políticas públicas, por lo que pude avanzar mucho en el crecimiento de varios derechos para las comunidades de la provincia, por ejemplo, en Cauchari, donde las comunidades son socias y participan en las decisiones. Aquí en Jujuy hay más de 400 comunidades originarias, donde nunca tuvieron representación o espacios de debates y ahora cuentan con derechos y un reconocimiento.

-En caso de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación, ¿qué puede esperar el jujeño de Natalia Sarapura?

-Una representante genuina de los intereses de la provincia que dejará el mayor esfuerzo físico e intelectual y el compromiso del diálogo constante con la gente y los representantes de la Cámara. Desde mi lugar voy a llevar los temas más sensibles a la discusión, desde los pueblos originarios a la contención y generación de trabajo en los jóvenes.

-El presidente Macri va a venir el próximo 1 de agosto a la provincia, ¿cree que puede ser un punto a favor o en contra estando tan cerca de las elecciones?

-En Jujuy claramente se está debatiendo el modelo de provincia que queremos, por lo que los jujeños tenemos que tener en cuenta que hay un presidente que apoyó todos los proyectos importantes de la provincia, como ser la zona franca, Cauchari, el aeropuerto, entre otros. El jujeño es una persona muy agradecida, por eso va a saber entender todos estos avances para la provincia y el afecto especial que tiene el presidente por Jujuy.

-Si tuviera que hablarle al jujeño que aún no definió su voto, ¿qué le diría?

-Fundamentalmente que haga