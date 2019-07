"Nuestro objetivo es volver a tener un gobierno del pueblo"

El presidente del Partido Justicialista distrito Jujuy, diputado Rubén Armando Rivarola, abordado por la prensa en pasillos de la Legislatura, reiteró precisas definiciones acerca del trabajo del peronismo jujeño. "Nuestro objetivo primario, como el de todos los peronistas del país, es volver a tener en la Argentina un gobierno del pueblo", señaló. "Para nosotros no se trata de otra cosa que respaldar con energía y con toda convicción la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández. En Jujuy, es cierto que el PJ concurrirá a las primarias con cinco propuestas diferentes y sus respectivos precandidatos a diputados nacionales. Pero eso no es lo que algunos pretenden ver como una división. Al contrario, es saber utilizar estas Paso para darle al partido una mayor movilidad y participación. Así, también estamos aprovechando el fuerte envión de la última elección provincial, donde demostramos estar fuertes y dispuestos a ir por el gobierno provincial en el próximo turno".

Potencia del partido

Consultado acerca del apoyo que el PJ brinda a sus precandidatos, Rivarola expresó que "dentro de nuestras posibilidades tratamos de aportar todo lo que podemos para el éxito de nuestra participación en las Paso. No se olviden que el PJ se alimenta del trabajo y la enorme voluntad de sus afiliados, y en ese aspecto, por qué no decirlo, corremos en desventaja frente a los oficialismos provincial y nacional que tienen otro panorama por delante. Pero entendemos que son reglas de juego, algunas menos éticas que otras, pero no vamos a plantear quejas sobre eso. La potencia del peronismo de Jujuy, como en todo el país, descansa sobre la voluntad de la gente. Y la gente de Jujuy también está mostrando su cansancio de un proyecto que no le brindó hasta ahora ninguna satisfacción, ninguna expectativa de futuro. Por el contrario, se acrecienta la falta de empleo, el encarecimiento de la vida en general y con ello, la desilusión de todos. Incluso, de aquellos que creyeron en que el cambio que proponía Cambiemos iba a ser posible. Por eso, la propuesta del Frente de Todos, y la fórmula Fernández/Fernández, es la renovación de la esperanza que apoyamos y trabajamos para llevar el gobierno", concluyó el presidente del peronismo local.