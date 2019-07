Desde la UTA piden acatamiento a la medida

Por Luis Caraballo. En horas del mediodía, la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Jujuy brindó una conferencia de prensa en la que se refirieron a las guardias mínimas en el transporte, distinguieron la medida provincial de la nacional, y pidieron que haya adhesión en la escala salarial que otras cámaras provinciales sí firmaron para equiparar su sueldo con la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos tiempos.

Sobre la "guardia mínima" que las empresas ofrecieron ayer y se replicarán hoy pese al llamado a paro nacional el secretario adjunto de la UTA-Jujuy, Nicolás Abett expresó que "nuevamente nos demuestran a todos que no hacen cumplimiento, están haciendo lo que ellos quieren con el trabajador, manipulando de alguna forma el derecho de huelga que tiene el trabajador. Por intermedio de apretadas, diciendo que se van a quedar sin trabajo, y eso no es así. Nosotros tenemos un derecho constitucional", sostuvo.

Un reclamo reiterado

Por su parte el secretario general de UTA, Sergio Lobo, expresó que "hace seis meses atrás venimos buscando que el gobierno o el Concejo o quien sea, intervenga en este tema para que no lleguemos a esta situación de parar la provincia. Nosotros tuvimos innumerables reuniones con los poderes concedentes, con empresarios, con gente del gobierno para que esto no llegara a explotar en el mes de junio" expresó ,

"Nosotros estamos acá para defender los derechos del trabajador, que el trabajador cobre en tiempo y forma. Necesitamos que el trabajador cobre como todos los trabajadores de la provincia de Jujuy su salario en tiempo y forma" y añadió que "queremos que se equiparen nuestro sueldo con la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido".

Durante la conferencia hicieron también una distinción entre el paro de seis días consecutivos en exigencia por el cumplimiento de sus salarios en tiempo y forma y esta nueva medida a nivel nacional.

El reclamo nacional

"Una cosa es la problemática que hubo la semana pasada con los seis días con medidas de fuerzas y otra es el paro a nivel nacional. El paro nacional es por la escala salarial que estamos peleando en estos momentos. Estamos en esta medida porque la cámara que representa a la provincia de Jujuy no firmó el acuerdo, no reconoce la paritaria y de ahí salió una resolución a última hora de Nación el cual le exige que haya cumplimientos sobre el acuerdo", aclaró Nicolás Abett.

Por último, desde el gremio esperan que las empresas y los trabajadores cumplan con esta medida tanto en capital como en el interior, que fue donde la adhesión a la huelga fue muy baja. A su vez, esperan que hoy las empresas cumplan con lo firmado el martes pasado sobre la liquidación de los sueldos correspondientes.

Guardias mínimas, “una valiente decisión”

Frente a la concreción del 7º día de paro del transporte, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, felicitó ayer a las empresas que decidieron ofrecer una guardia mínima para no perjudicar a los pasajeros, calificó a la medida como “una valiente decisión” y llamó a las demás empresas a sumarse.

“Queremos felicitar a las empresas que tomaron esta decisión ante estos seis días de paro que padecimos los jujeños”, así lo expresó durante la firma de convenio para la construcción del ascensor urbano que estará en inmediaciones de la exterminal de ómnibus. Y consideró que se trató de “un llamado de atención muy fuerte para el gremio”, por parte de los empresarios.

Hizo referencia además al surgimiento de los servicios alternativos ante la falta del transporte público.

“El transporte alternativo crece en estas situaciones, ya que la gente se moviliza en cualquier tipo de transporte a fin de encontrar una solución”, expresó.

Así concluyó que esta decisión de circular pese al paro “es una valiente decisión de las empresas” y destacó que cuentan con el aval de los concejales y principalmente del presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, con quien mantienen una relación diaria para el fomento de un mejor servicio.

Por su parte, el titular del Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, calificó al nuevo paro como una medida “sin sentido”.

“La UTA solicitaba un incremento del 20% para los salarios lo que representa un promedio de $10.000 mensuales por trabajador y un bono no remunerativo de $16.000. Ayer (por el miércoles) se dictó la resolución Nº892 por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la cual les reconoce este reclamo, es decir que hoy ya tienen reconocido lo que pedían. Por eso no entendemos la medida de fuerza que se ha tomado hoy (por ayer) y sobre todo teniendo en cuenta la situación particular que hemos vivido los jujeños de seis días de paro”, cerró.

Comunicado emitido por la Fatap

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) emitió en la jornada de ayer un comunicado que indica que “tras culminar una nueva instancia de negociación entre UTA y Fatap en el Ministerio de Producción y Trabajo, esta cartera del Estado Nacional sancionó intempestivamente y superando el límite de sus funciones, la Resolución 2019-892-APN-Sect, mediante la cual de forma coercitiva obliga a que en todas las prestaciones del interior del país se adecuen los salarios del personal de la actividad”.

Y continúa: “Durante casi tres meses de negociación, lamentablemente no se logró que los responsables de tener que ayudar a destrabar la crisis, comprendan la gravedad que implica la decisión a la que arribó ahora el Estado Nacional en un país federal, dejando que trabajadores y empresas transiten por el más humillante de los caminos que es el abandono”, puntualiza el comunicado.

Además, señala que “considerándose que la Resolución emitida sólo responde al pedido sindical, es dable entender que en el día de hoy los servicios deberían efectuarse con absoluta normalidad en todas las provincias, quedando sin efecto cualquier medida anunciada con anterioridad. En este contexto, donde la seguridad jurídica de las empresas está resquebrajada, se debe pensar en la elevación de una acción judicial que salvaguarde los intereses defendidos, que solo pretenden el sostenimiento de la actividad con justicia y libertad”.