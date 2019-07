Precandidatos de lista 501 estuvieron en Libertador

El precandidato a diputado nacional de la lista 501 Celeste y Blanco del Frente de Todos, Julio Ferreyra, encabezó la conferencia de prensa llevada a cabo en la sede Libertador, en compañía de Florencia Romero y Guillermo Gasparovic, integrantes de la misma lista, el electo diputado provincial Fernando Posadas, y otros dirigentes locales.

Cinco listas de precandidatos a diputados nacionales tendrá en Partido Justicialista de Jujuy, que está dentro del Frente de Todos.

Ferreyra dijo, frente a un nutrido grupo de personas, que en esta corta campaña visitarán las distintas localidades tratando de llegar a todos los rincones de la provincia.

También lamentó que no se hubiera logrado la unidad y dijo que "a los diputados de Jujuy los tiene que elegir el pueblo de Jujuy y no Buenos Aires con el dedo". Remarcó que su principal preocupación es la desnutrición en los menores,

En un diálogo con la prensa, Ferreyra dijo que esta campaña se hará de cara a la gente. "Queremos que se evite la confusión, es totalmente inaceptable lo que hizo Buenos Aires, no hay que tener miedo en decirlo, no hay por qué entrometerse en la elección de Jujuy, la gente de Jujuy tiene que elegir libremente a sus diputados nacionales y no elegir aquel que le cae más simpático a Buenos Aires. De todos maneras ya están las cosas así, estamos trabajando para que la gente vote bien y tal vez votar bien sea votar a los que estamos trabajando para ellos".

Para finalizar remarcó: "A mí me preocupa de sobremanera el tema de las criaturas, vamos a ver si tenemos organismos en Buenos Aires, organismos que nos puedan ayudar para garantizar un aporte permanente a los comedores hasta que la situación laboral cambie, y si cambiamos el gobierno nacional es posible que también cambien el manejo, porque esto de seguirle dando la plata a los financistas, a los bancos, está perjudicando demasiado a la gente".

Por su parte la precandidata en segundo término a diputada nacional, Florencia Romero, se dirigió a los presentes y remarcó las medidas a tener en cuenta al momento de emitir el voto. "Porque la idea acá es que gane la democracia, que triunfe la democracia y que el votante pueda sintetizar con su voto a quién quiere elegir. Y con ésta mecánica de que uno vaya con lista larga y el otro con lista corta quizás tienda a la confusión. Por eso nosotros que tendríamos que estar hablando de propuestas, proyectos, nos vamos a tomar el trabajo de enseñar a votar, porque insólitamente han decidido que una lista va a llevar la fórmula presidencial y la nuestra no, que entendemos, es la que el pueblo quería acompañar", finalizó diciendo Romero.