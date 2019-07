Sergio Massa: "Los gobernadores hacen elecciones que políticamente lastiman a su pueblo"

El precandidato a diputado del Frente de Todos Sergio Massa se encuentra de visita en nuestra provincia y dijo que "los gobernadores, por la necesidad de recursos, hacen elecciones que políticamente lastiman a su pueblo" y eso no se debe "tolerar", al tiempo que destacó la necesidad de "construir una nueva mayoría apostando al trabajo y la producción".



Así lo indicó al criticar las políticas económicas del presidente Mauricio Macri, además contar que no ha tenido contacto en los últimos meses con el gobernador jujeño, Gerardo Morales.



"El gobierno de Macri lastima mucho a los argentinos, y a veces los gobernadores, que por la necesidad de recursos hacen elecciones que políticamente lastiman a su pueblo. Macri lastima a los jujeños, a la economía regional de Jujuy", sostuvo Massa.



"Los que tenemos responsabilidad pública no lo podemos tolerar, y tenemos que decirle e invitar a los jujeños a que el 11 de agosto empecemos a cambiar a este gobierno", agregó Massa.



Massa afirmó: "Macri fracasó en su política económica y eso golpea muy duro a las provincias que necesitan del Estado para desarrollarse. Tenemos que poner de pie a la Argentina y construir una nueva mayoría, apostando al trabajo y la producción”.



El líder del Frente Renovador, que llegó a Jujuy para apoyar a los precandidatos a diputado nacional del espacio por la provincia, dijo que el desafío ante el "fracaso" de la actual gestión es "recuperar el mercado interno".



En ese sentido, llamó a trabajar en conjunto para "poder de pie a un país en el que desgraciadamente economías regionales, pymes, comercios, jubilados, están todos los días un poco peor".



Respecto a la situación puntual de Jujuy, se mostró preocupado por "el nivel de endeudamiento de la provincia" y por las producciones de tabaco y azúcar, entre otras.



"Obviamente que si a la Argentina le va mal, a las economías regionales también", afirmó.



"Es muy importante que los jujeños sean parte de esta gesta, que es tratar de volver a poner de pie a la Argentina, con la producción, el trabajo y la educación como valores centrales", señaló luego.



"Lo primero es bajar impuestos para que comerciantes y productores tengan la posibilidad de sentir menor presión impositiva, y para eso además rediscutir el acuerdo con el fondo, que asfixia a futuro a la Argentina y significa ajuste en materia laboral y previsional", indicó.



La agenda de Massa, junto a Carolina Moisés, Carlos Cantero y Luciana Santillán, precandidatos a diputado nacional por Jujuy del Frente de Todos, incluye durante el día reuniones con dirigentes políticos, sectores sociales y sindicales en la capital jujeña y en Palpalá y San Pedro.