Ni el modo incógnito evita que Facebook y Google sepan si mirás pornografía en internet

Mirar pornografía en internet está rodeada de cientos de riesgos. Es que a la gran cantidad de virus informáticos que rodea al entretenimiento para adultos, ahora se sumó que Google y Facebook podrían espiar la información de los usuarios, sin importar que ingresen en "modo incógnito" de sus navegadores.

Según un estudio realizado por investigadores de Microsoft, la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Pennsylvania, en el que se analizaron 22.484 sitios pornográficos y encontraron que en el 93 por ciento filtran datos de usuarios a empresas externas. Para protección extra a la hora de navegar en la Web, los usuarios podrían activar el modo incógnito. sin embargo, los investigadores dijeron que el modo incógnito solo se asegura de que tu historial de navegación no se almacene en tu computadora.

De acuerdo con un estudio publicado el 15 de julio, Google ocupa el primer lugar en la lista de esas empresas externas que reciben los datos de usuarios. El estudio encontró que Google o una de sus subsidiarias como la plataforma de anuncios DoubleClick, tenía rastreadores (o trackers) en 74 por ciento de los sitios de porno que se analizaron en el estudio. Facebook, por su parte, tenía rastreadores en 10 por ciento de los sitios.

"En Estados Unidos, muchas plataformas de anuncios y de videos prohíben el contenido para adultos. Por ejemplo, YouTube de Google es la mayor plataforma de videos del mundo, pero no permite la pornografía", escribieron los investigadores. "Sin embargo, Google no tiene reglas que prohíban a los sitios Web usar su código de hosting (Google APIs) o las herramientas de medidas de audiencia (Google Analytics). Por lo tanto, Google se rehúsa a tener contenido de pornografía, pero no tiene límites en cuanto a la observación del consumo de porno de los usuarios, una acción que se realiza con frecuencia sin su conocimiento".

Google no ha respondido a una solicitud de comentario, señalaron numeros medios especializados.

"No queremos que los sitios con contenido para adultos utilicen nuestras herramientas ya que esa clase de contenido representa una violación de nuestros estándares de la comunidad. Cuando tenemos conocimiento de que estos sitios o apps emplean nuestras herramientas, les hacemos cumplir nuestras reglas", dijo en un correo electrónico Joe Osborne, portavoz de Facebook, al sitio Cnet.com.

Elena Maris, investigadora de Microsoft que trabajó en el estudio, le dijo al diario The New York Times que "el hecho de que el mecanismo para el rastreo de los sitios de contenido adulto" sea tan similar al del comercio digital representa una gran señal de alarma.