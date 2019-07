"Nunca pensé que este Gobierno iba a hacer lo contrario de lo que prometió"

La ex Presidente además aseguró que “han armado causas judiciales con D’Alessio, cosas que no existieron”.

En la presentación de su libro "Sinceramente" en Mar del Plata, Cristina Kirchner apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri, aseguró que "nunca pensé que este iban a hacer exactamente lo contrario de lo que prometieron"

y destacó: "A esta altura, de esta gente, ya no me extraña nada".

"Nunca pensé que iban a hacer esto que hicieron, tenía mis sospechas, pero no a este nivel. No que iban dejar de cumplir con lo que habían prometido, sino hacer exactamente todo lo contrario", dijo Cristina Kirchner en la presentación del libro junto al escritor Marcelo Leiras.

Consultada sobre la agresión que habría sufrido una candidata del Frente de Todos en Mendoza aparentemente a manos de un militante del gobernador Alfredo Cornejo, Cristina Kirchner se preguntó qué hubiera pasado si "ese energúmeno al que vimos tirar piedras y romper un auto hubiera sido militante de Todos, seguramente hubiera salido en todos lados".

A continuación, se refirió de forma indirecta a la presentación del libro de Elisa Carrió a pocos metros del acto encabezado por ella y pidió que tras el evento, los militantes kirchneristas "enfilen para el centro y para el otro lado". "Tranquilos porque han armado causas judiciales con D'Alessio, cosas que no existieron, no te extrañe que te quieran armar como que fueron militantes k a agredir. A esta altura, de esta gente, no me extraña absolutamente nada", resaltó.

"Hay mucho prejuicio en el empresariado. Si uno mira los balances de las empresas, donde más dinero ganaron y donde más crecieron fue en los gobiernos que podríamos denominar 'populares', donde hay consumo, donde hay capitalismo. ¿No es cierto Axel? A vos alguno te acusó de soviético y no se qué cosa rara… Soviéticos son estos", afirmó Cristina Kirchner. Inmediatamente hizo referencia al racionamiento de comida en la Unión Soviética, y aseguró que "ahora la gente está racionada, esto no es un régimen capitalista, la gente no puede comprar lo que quiere o la cantidad de cosas que quiere".

En el cierre, Cristina Kirchner aseguró que "la inversión extranjera no es mala, el problema es cuando no es inversión y viene a especular con la tasa de interés y después se van con todos los dólares".

Además, hizo referencia al conflicto con los holdouts: "Si todos los dirigentes de distintos partidos hubieran comprendido que podíamos discutir todo y tener diferencias en todo excepto con el tema de los fondos buitre, frente a eso teníamos que ser un solo país porque eso iba a favorecer a quien ganara las elecciones". "Si sabían que ganara quien ganara iban a tener que recibir lo que ya había recibido el 93% de los acreedores, se hubiera podido arreglar, y pagar lo que correspondía pagar. Si nos hubieran hecho caso Axel, qué historia diferente hubiéramos tenido", concluyó.

"¡Guapa!", fue el primer grito que escuchó CFK cuando ingresó al teatro por una de las puertas laterales, donde fue recibida por un pasillo de personas con el libro en la mano para lograr que la ex presidente firmara los ejemplares.

A 20 minutos del comienzo del acto, un episodio preocupó a la organización. En la parte trasera del auditorio, sobre el final de las filas de butacas, un hombre intentó ingresar por un portón abierto, lo que generó un pequeño retraso en el comienzo del evento.

"Banderines, banderitas, remeras y gorritos. ¡Vamos que vuelve la jefa!", gritó uno de los tantos vendedores ubicados sobre el amplio boulevard Peralta Ramos. Sobre la entrada del Gran Teatro Provincial, una extensa caminata de gente formó una hilera, que pasadas las 16 comenzó a ingresar al auditorio para escuchar a Cristina Kirchner, quien visitó Mar del Plata para presentar su libro "Sinceramente".

El cambio de horario no modificó el plan inicial de las 500 personas que ingresaron al Teatro Provincial de Mar del Plata. Inicialmente, la convocatoria había sido pautada para las 15.30, aunque a 24 horas del evento, la organización precisó que comenzaría 17.30.

Si bien desde el entorno de la ex mandataria lo negaron, Infobae pudo constatar que la modificación se debió al comienzo de otro evento, a 500 metros del teatro, en el Torreón del Monje. Allí, Elisa Carrió también presentó Vida, en donde repasa su carrera política y su más profunda intimidad.

"Fijate que Cristina va a comenzar cerca de las 18, la hora en la que Carrió convocó a su gente. Yo creo que lo hizo por seguridad, sabe que entre el acto y la posterior salida al escenario de la rambla va a permitir que nadie vaya para esa zona. No quiere que haya actos de violencia, ni insultos, ni nada", manifestó uno de los principales voceros del Frente de Todos.

Previo a la llegada de CFK, la locutora pidió un fuerte aplauso para Fernanda Raverta, candidata kirchnerista que buscará ganar la intendencia marplatense. El más aclamado fue Axel Kicillof, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien llegó en su vehículo para acompañar a Cristina y agradeció tímidamente los saludos.