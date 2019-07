Aunque la "Conspiración Lunar" nunca fue tomada en serio por ningún gobierno, el 76% de los rusos todavía no cree que Armstrong, Collins y Aldrin hayan tocado la superficie lunar.

Los rusos no creen que el Apolo 11 haya llegado a la Luna

Una de las teorías de la conspiración más conocidas del mundo, la que asegura que el Apolo 11 nunca estuvo en la Luna, sigue siendo muy popular en Rusia, donde la mayoría de las personas no cree que los estadounidenses hayan realizado esa travesía espacial hace 50 años.

Aunque la “conspiración lunar” fue inventada en EEUU, casi en ningún país del mundo fue tomado en serio el supuesto montaje cinematográfico con que la Casa Blanca engañó al mundo, en Rusia el 24% de la población no cree en este mito. Es decir, hay un 76% de la población que cree que los estadounidenses no llegaron a la Luna aquel 20 de julio de hace 50 años. Una cifra que va en aumento: hace seis años, una encuesta del Pew Research Center de Washington mostraba que el 57% de los rusos no creía en la conquista lunar.

Funte: Perfil.com