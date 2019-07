Nadie parece dudar de la nueva orientación de la factoría Disney, que habría dejado en un segundo plano su tradicional dedicación a hacer películas de dibujos animados (quedándose con títulos que aún le funcionan, como 'Frozen') para apostar por las versiones 'live-action' (en carne y hueso) de algunos de sus filmes más emblemáticos.

Con el 'remake' en carne y hueso de 'Mulan' ya en posproducción y con fecha cerrada de estreno para el 27 de marzo, una de las adaptaciones más avanzadas es la de 'La sirenita', de la que hace unos días asistimos al polémico comunicado por parte de Disney de que la actriz Halle Bailey –y no la esperada Zendaya– sería la encargada de dar vida a Ariel.

Las redes sociales no se quedaron tranquilas con la noticia, a las que les extrañaba que una mujer negra fuera la elegida y, desde entonces, han corrido como la pólvora rumores que sitúan a Harry Styles como príncipe Eric y, en el papel de Tritón, a otros actores como Idris Elba e incluso Javier Bardem.

Hoy hemos podido conocer que Disney ya trabaja en la versión 'live-actión' de su clásico 'Pocahontas', estrenada en 1995. Ha sido el portal We Got This Covered el que ha adelantado la información y el que explica que los ejecutivos de Disney quieren cambiar completamente el tono algo racista del filme y la hipersexualización de la protagonista.

A pesar de los 2 Oscar que ganó (Mejor canción original y Mejor banda sonora), los expertos no se amilanaron en señalar un fallo: "Disney merece alabanzas por subir el listón de sus ambiciones en la animación. Pero la próxima vez vendrían bien menos lecciones cívicas y más corazón", dijo Peter Travers para 'Rolling Stone', mientras que Alex von Tunzelmann, de 'The Guardian', escribió: "La 'Pocahontas' de Disney es una producción visual muy bien investigada, pero pierde puntos porque occidentaliza la historia colonial".

Disney no quiere volver a cometer este error y para la versión 'live-action' al parecer está intentando buscar a una actriz nativa americana para el papel protagonista. Además, está trabajando con ganas en la documentación histórica para que no se diga que esa parte tan importante ha sido obviada. Todo ello sin olvidar la música que fue la que le dio las estatuillas doradas y que se ha convertido en uno de los grandes atributos de 'Pocahontas'.

Fuente: Elle.com