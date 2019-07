Instagram comenzó a ocultar los "me gusta" de las publicaciones

Tal como lo venía anticipando, Instagram activó en siete países la función de ocultar los "me gusta" que reciben las publicaciones de esta red social. Además, tampoco mostrará la cantidad de veces que un video fue reproducido.

El autor de las publicaciones será el único que podrá tener las estadísticas de sus posteos. Según explicaron desde la red social, buscan que los usuarios pongan en eje las publicaciones y no la popularidad que éstas tienen.

"El objetivo es desalentar la competencia que se puede dar entre usuarios y la ansiedad que puede generar en algunas personas ver que un contenido suyo no es tan popular como el de otros. Queremos que sus amigos se centren en las fotos y videos, no en la cantidad de me gusta que reciben", aseguraron.

"Aún puedes ver tus propios likes tocando en la lista de personas a las que les ha gustado el post. Sin embargo, tus amigos no podrán ver cuántos me gusta has recibido en tu publicación", agregaron en un comunicado publicado por la red social.

Fuente: Crónica