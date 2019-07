La jujeña Cazzu agotó entradas en tiempo récord para su show en el teatro Ópera

El trap es un subgénero musical del rap que se hizo muy popular entre los jóvenes. Julieta Cazzuchelli, popularmente conocida como Cazzu, es una referente argentina. En 12 horas agotó las localidades para su primer show en el Ópera el 1 de septiembre, y en tan solo dos horas, tiempo récord, colocó el cartel de sold out para su presentación del 29 de agosto.

El fenómeno que genera Cazzu está expandiendo las fronteras del trap sudamericano y la posicionó como una de las figuras con mayor proyección internacional.

​El jueves 18 la "jefa" del trap se presentó en los Premios Juventud en Miami. La fiesta de Univision, que celebra a la música, fue conducida por Lali Espósito, Alejandra Espinoza, y CNCO. La artista estaba nominada para la categoría "Nuevo en USA, pero conocido en casa". La terna la compartió con otros argentinos como Tini Stoessel, Lali y Paulo Londra. Pero el premio se fue para España, lo recibió Rosalía.

Cazzu ganó popularidad después del lanzamiento de su colaboración Loca junto a Khea y Duki, también íconos argentinos del trap. La canción se hizo aún más conocida después de que Bad Bunny, cantante de Puerto Rico, se uniera para realizar la versión remix.

Fue telonera de Daddy Yankee y Ozuna en sus shows en Buenos Aires. Recientemente hizo una colaboración junto a Jimena Barón y lanzaron Quién empezó. Este single hizo que el seudónimo de la cantante sea una de las palabras más buscada de Google y el video de Youtube cuenta ya con más de 8 millones de reproducciones.

La artista de 25 años, nacida en Jujuy, tiene dos álbumes: Maldades, lanzado en 2017 y Error 93, ​estrenado este año.

Uno de sus temas más conocidos es Killah: "Yo tengo mi fama, por lo que dicen los haters no me hago drama, hablan mierda y de frente me la maman por eso siempre ando flexin', I am doing flexin' flexin'", reza el tema que lanzó en abril de 2017 y tiene más de 17 millones de reproducciones.

El hit de su nuevo álbum, visto a las 00:00, se estrenó el 3 de junio y ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones. Lo promocionó en los Estados Unidos y la revista Rolling Stone de ese país dijo: "Cazzu proyecta una nube oscura sobre su soprano, que por lo demás es radiante, y, por supuesto, envuelve sus versos conmovedores con una dosis de bravitud gótica".

La artista se interesó en la música desde los once años. Comenzó a cantar con su padre, que también era músico y fue su gran inspiración

Cazzu arrancó su carrera musical como cantante de cumbia y luego como cantante de rock. Decidió probar suerte en este ritmo más urbano y se lanzó como artista independiente. Hoy es la mayor exponente del género y recolecta muchos seguidores debido a sus mensajes de empoderamiento y defensa a las mujeres.