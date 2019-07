River llegó a un acuerdo con Al-Ahli por Paulo Díaz

Una de las negociaciones más extensas del mercado invernal parece haber llegado a su fin. El Millonario logró llegar a un arreglo con el equipo de Arabia Saudita para comprar el pase del defensor.

Una de las negociaciones más largas del mercado invernal está a un paso de llegar a su fin. Y, por ahora, todo indica que será con final feliz para River. Hay acuerdo de palabra entre el Millonario y Al Ahli en el monto de la operación.

La cifra sería de U$S 4.300.000 por la totalidad del pase. De ese monto, River abonaría U$S 2.000.000 por el 50% en efectivo ahora y los U$S 2.300.000 restantes en cuotas a pagar a un año.

El jugador estaría llegando el domingo a la noche al país desde Santiago de Chile. El lunes sería presentado como primer (y único) refuerzo del club de Núñez en el mercado de pases invernal.

Como ya cerraron los plazos para entregar las listas de buena fe de la Copa Libertadores, Paulo Díaz no podrá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores con River. En caso de que el Millonario supere a Cruzeiro, el chileno sí podrá estar en los cuartos del certamen continental.

Lo positivo para el jugador es que podrá ser inscrito sin problemas para disputar la Superliga Argentina 2019/2020 que arranca el próximo viernes 26 de julio. Gallardo, ahora sí, sonríe por el mercado de pases.

