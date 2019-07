Para la UIA "los primeros datos del acuerdo no son alentadores , hay una asimetría muy grande en la competencia". Funes Rioja dijo que "hoy, la competencia de los productos nacionales contra las importaciones sería muy desigual".

"No es una buena noticia para la industria nacional"

El vicepresidente de la UIA Guillermo Moretti advirtió que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "no es una buena noticia para la industria nacional".

"El acuerdo no es una buena noticia para la industria nacional", afirmó Moretti, quien reconoció que los empresarios aún tienen "varios interrogantes" sobre el pacto firmado la semana pasada.

El dirigente fabril explicó que la Unión Industrial "no fue parte del proceso de negociación" y que si bien pidieron participar, "no" los "invitaron".

"Me parece que hay lecturas que son muy personales, que nos meten en un mundo ideal, en este mundo de la liberalización del mercado y si usted analiza los países que se han desarrollado, lo han llegado bajo la protección del Estado", señaló Moretti.

Según evaluó, "los primeros datos del acuerdo no son alentadores para nada, hay una asimetría muy grande en la competencia".

"Tenemos que ver la letra chica de este acuerdo que se viene negociando hace 20 años y donde las condiciones han cambiado mucho", advirtió.

Indicó además que "es fácil hablar de la necesidad de exportar pero la caída del salario real y del consumo interno es el verdadero problema de la industria".

"No tenemos datos de que la recesión se haya terminado. Desde mayo del año pasado la industria tiene una caída estrepitosa. El gobierno de (Mauricio) Macri no ha sido nada bueno para la industria", señaló Moretti.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, otro de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, consideró ayer que si la "línea de largada" del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fuera "hoy mismo, la competencia de los productos nacionales contra las importaciones sería muy desigual".

El empresario advirtió que aún "no conocemos los detalles, la letra chica, ni las negociaciones que van a venir. Entonces, veremos cómo cae a cada sector en particular".

En diálogo con FM La Patriada, Funes de Rioja señaló, además, que "en una economía en recesión no se trata de dejar desguarnecido a ningún sector, pero requerirá de nosotros como empresarios, tener la capacidad de cambiar y adaptarnos" al este acuerdo.

"La visión no es perder sectores. No coincido con que algunos tengan que desaparecer. Hay que dar la posibilidad de competir y eventualmente transformarse. Hasta ahora, estamos al tanto desde el punto de la información política pero no desde lo técnico", enfatizó.

A su criterio, "el acuerdo tiene que ser beneficioso para la Argentina, pero el primer síntoma es que el Mercosur resurge".

"Ahora, es necesario que hayan políticas de Estado que hagan que los cambios electorales no impliquen sustanciales cambios del destino económico del país", señaló Funes Rioja.