Frente Con Todos presentó precandidatos a diputados

Se presentaron los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Fernández), que a nivel local integran Carolina Moisés, Carlos Cantero y Luciana Santillán como titulares; Juan Manuel Esquivel, Betina Correa y Carlos Zeitune como suplentes, dentro del PJ jujeño.

"Es un honor y una responsabilidad encabezar como mujer peronista esta lista y convocar a todos los ciudadanos para que trabajemos juntos en la reconstrucción de la Argentina. Estamos viviendo momentos difíciles y la gente no quiere hablar ni escuchar de política. Consideramos que los dirigentes no podemos ser parte de los problemas de la gente, tenemos que ser parte de esa solución, y en eso estamos trabajando, porque la solución está en la decisión de los jujeños y jujeñas del país en el que queremos vivir, y esa decisión se tomara en las próximas elecciones", expresó Moisés, quien aspira a renovar su mandato en la Cámara Baja.

"Vamos a ser una herramienta para trabajar junto a todos los intendentes y comisionados a partir de diciembre para la reconstrucción de la Argentina. Los municipios son esenciales para la reconstrucción que estamos planificando, por su vínculo directo con cada vecino", destacó Moisés, resaltando el equipo de trabajo conformado por distintos dirigentes que se van sumando para ofrecer a la ciudadanía un proyecto sólido y confiable y así en diciembre comience una etapa que termine con el estancamiento y la decadencia actual.

Consultada por la confirmación de que su lista será la única que llevará la adhesión de la fórmula presidencial Fernández-Fernández, Moisés dijo que "la participación y las expectativas de los compañeros a diputados nacionales es legítima, y entiendo que la apertura del PJ para que todos puedan participar también ha sido un paso positivo. El hecho que esta lista tenga el aval de la fórmula presidencial no tiene que ver que una sea mejor que la otra, creo que todos somos importantes. Sí creo que la definición está dada en el nivel de compromiso que necesita el proyecto nacional que lidera Fernández-Fernández en los términos de los roles que los diputados nacionales tenemos que cumplir. Soy diputada nacional, represento a los jujeños en la Cámara, he tenido posiciones muy duras enfrentando el gobierno de Macri, he tenido discurso fuertes cuestionando a funcionarios nacionales. He tenido un rol que es necesario en la medida que tenemos que defender los intereses desde esas bancas", afirmó la precandidata justicialista.

Por último puso de relieve el rol de la dirigencia del PJ jujeño para afrontar las elecciones del 9 de junio. "El presidente del PJ ha sido fundamental para que el frente haya logrado contener a los compañeros. El trabajo de (Rubén) Rivarola fue de diálogo permanente, de convocar a todos, de poder constituir un liderazgo más horizontal y conformar un frente sólido de oposición al gobierno de Morales y Cambiemos".