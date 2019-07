Goleada por 5 a 0 de La Esperanza en la Visera

Atlético La Esperanza se alzó con un importante triunfo al derrotar a Atlético Providencia por 5 a 0, con goles anotados por Amín Aparicio, uno en cada tiempo, aumentando la diferencia Franco Sabala, Nicolás Marconi y Gabriel Elías. El cotejo corresponde a la 7º fecha del Torneo Anual que hace disputar la Liga del Ramal, que se jugó completa con los cinco encuentros.

A continuación se repasarán los resultados donde Río Grande perdió con Los Pumitas de Santa Clara por 3 a 2, Atlético El Polo venció a Defensores La Merced por 4 a 1, mientras que Deportivo Parapetí dio cuenta de Independiente por 2 a 0 y en el "Fortín" de barrio Belgrano, Tiro y Gimnasia le ganó a Deportivo La Merced por 4 a 0. Libre en esta oportunidad quedó Atlético San Pedro. Con estos resultados la tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera, Atlético San Pedro y Atlético El Polo 16, Tiro y Gimnasia 13, Atlético La Esperanza 12, Deportivo Parapetí y Los Pumitas 11, Defensores La Merced 7, Río Grande 6, Atlético Providencia 3, Deportivo La Merced 0.

Mientras que en "Visera de Cemento", Atlético Providencia hizo de local y se vio las caras con Atlético La Esperanza.

El vibrante encuentro, le puso calor a la fría tarde donde Los "colegiales", debían sumar de a tres para salir de la zona roja en la que se encuentran en la tabla de posiciones, en tanto que Atlético La Esperanza, debía repuntar para salir del bajón y el sabor amargo que le dejó la última derrota en la Copa Jujuy.

En los primeros 45’ el local hizo méritos para ponerse en ventaja pero no tuvo claridad necesaria en la última jugada, lo mismo pasó con el plantel visitante que no pudo embocar la pelota. Lamentable fue la expulsión de Ramiro Gallardo, la que fue cuestionada por la parcialidad local porque consideró que la infracción no fue intencional, a los 34’ el juez del cotejo Víctor Cardozo le mostró la roja directa. Con un Providencia diezmado por un hombre menos, La Esperanza arremetió y a los 46’ Amin Aparicio, abrió el marcador y le dio la victoria parcial, con la que se fueron al descanso.

En la etapa complementaria, la estrategia del técnico Rodrigo Fernández, valió mucho para darle mayor precisión y velocidad al juego, permitiendo que el plantel encuentre los espacios para llegar al área rival con la pelota al piso y a dos toques. Fue fundamental la ubicación que le dio a Franco Sabala que en el primer tiempo tuvo que agarrar la marca y en el segundo, le dio la prioridad de pasar más al ataque y sumarse como volante por izquierda, muy cómodo en esa posición, logró aumentar la diferencia con un gol logrado a los 11’ mandando la pelota "donde duerme la araña". A partir de esa conquista, muy poco pudo hacer Providencia, no le alcanzaba con dos delanteros que fueron controlados por la férrea defensa visitante. A los 35, Nicolás Marconi, de primera, marcó un golazo poniendo a la "furia verde" tres arriba. No hubo un momento de respiro, el partido fue un ida y vuelta, pero a Providencia no le alcanzaban las ideas y a los 41’ apareció otra vez el goleador Amín Aparicio para seguir aumentando para la visita. Y cuando ya finalizaba el partido, el árbitro cobró una falta dentro del área, marcó penal favorable al conjunto esperanceño que Gabriel Elías desde los doce pasos cambió por gol, poniendo el marcador 5 a 0.

Este triunfo es realmente motivador para La Esperanza en lo que resta de la primera rueda del Anual propiciado por la Liga del Ramal y así seguir escalando peldaños.