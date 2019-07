"Me niegan cobertura y no cumplen con la ley"

En el año 2014, Víctor Abanillo recibió un trasplante de pulmones en la Fundación Favaloro, provincia de Buenos Aires. Tras el trasplante, se hizo los controles correspondientes durante los dos primeros años gracias al certificado que le habían cedido desde el Ministerio de Salud y con aporte de la cobertura que poseía de Incluir Salud pero le quitaron esos beneficios, aseguró.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy comentó que "estuve muy mal desde que me dieron esa noticia, antes me podía hacer todos los controles y ahora ya no puedo, siento que me quitaron la esperanza de salir adelante y de vivir bien".

Cuando intentó renovar el beneficio se lo negaron, "presenté todos los papeles que me pidieron. Todos los informes médicos como ser de traumatología, un estudio de las caderas que las tengo un poco cruzadas, también de las tres hernias de discos y escaras que tengo. Por eso tengo que salir acompañado siempre porque me mareo y me caigo. Pese a eso desde el ministerio me rechazaron, me dijeron que yo estaba bien", mencionó Abanillo.

Señaló que, pese a eso, "los doctores de Buenos Aires me habían dicho de que iba a quedar con secuelas de por vida. También en el Incluir Salud me dieron de baja el año pasado, cuando presenté los papeles para viajar a mis controles me dijeron que no había presupuesto", añadió.

Sostuvo que para los primeros viajes "contaba con el pase de Cud y con un subsidio de Incluir Salud que era de $1400 para alimentarme, no me cubría la estadía".

Explicó que el traumatólogo "me dijo que tengo un 80% de discapacidad y otras secuelas a raíz del trasplante. Hay una ley que no se está respetando en mi caso, que no se cumple".

Remarcó que desde el 2016 que empezó a tener estas dificultades.

En ese sentido señaló que "yo siempre me hice atender en "Respirar" que es un instituto que atiende a pacientes con problemas respiratorios. Ahí siempre me atendieron bien, cada vez que tenía algún dolor la doctora Aguirre que trabaja allí me ayudó mucho. Además contuvo a mi esposa cada vez que yo estaba internado".

"Le pido al Ministerio de Salud que me siga reconociendo porque me niegan cobertura y no cumplen con lo que dice la ley que nos ampara. Quizás tengo que estar en coma para que me empiecen a dar la atención que merezco", afirmó.

Asimismo manifestó que "desde que fui trasplantado hasta el día de hoy tuve muchas complicaciones físicas y no estoy bien. Tengo miedo de tener una recaída grave y que no pueda trasladarme a otro lugar para que me atiendan".

Ley Nº 26.928

El Régimen de Protección Integral para Personas Trasplantadas creado por la Ley Nº 26.928 y puesto en vigencia por el decreto reglamentario Nº 2266, busca asegurar la plena integración familiar y social de las personas trasplantadas o en lista de espera, reconociendo sus derechos y necesidades específicas.

Eso se asegura mediante una credencial que garantiza el transporte, gratuidad en los servicios nacionales de transporte terrestre de corta, media y larga distancia: colectivos, subte y tren.

La medicación, cobertura del 100% en medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de todas las patologías directa o indirectamente relacionadas con el trasplante.

Y la asignación mensual, las personas en situación de desempleo forzoso sin otro beneficio previsional tienen derecho a recibir una asignación mensual no contributiva.