Llegan primeras semillas para cannabis medicinal

Por Lucas Delgado

Llegó a Jujuy el primer lote de semillas de cannabis sativa a Jujuy, las cuales serán plantadas en Finca El Pongo para la producción de aceite de ese vegetal con fines medicinales, lo cual se prevé que ocurra el año próximo, según indicó el gobernador Gerardo Morales.

Llegaron 300 gramos de semillas para entre 12 mil y 13 mil plantas. Cada planta tendrá un dispositivo electrónico para trazabilidad.

Para el mandatario, es un "hito" que la semilla haya llegado a Jujuy: "es un camino que costó mucho trabajo y que tuvo el gran acompañamiento del presidente Mauricio Macri, quien apoyo el proyecto desde sus inicios", resaltó Morales.

Además señaló que en la provincia no solo se encuentra la semilla, sino también los invernaderos y el equipamiento para iluminación de los mismos. "No vamos a tener una mirada liviana en cuanto a las inversiones que sean necesarias para el laboratorio y el desarrollo de este producto. Apostaré fuerte a su investigación no solo en el aceite con fines medicinales, sino también todo lo que tiene que ver con su aplicación para otros tipos de terapias, que cada vez son más en el mundo", remarcó el mandatario.

En la conferencia de prensa realizada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, también estuvo el titular de la empresa Cannava SE, Gastón Morales, quien destacó que luego de una larga tramitación de distintos requisitos que involucraron no solo la participación de organismos de orden nacional sino también internacionales, se ha podido concretar la importación del primer lote de semillas de cannabis que van a hacer aplicadas a la producción de derivados medicinales y terapéuticos.

Indicó que no solamente se ha tenido que coordinar con distintos organismos y sectores del gobierno provincial, sino principalmente organismos federales, cada uno con competencia y autoridad para intervenir en un proyecto de esta envergadura que está llevando adelante la Provincia. "Sin dejar de lado el desafío que esto implica, de una producción local de medicamentos derivados de cannabis para satisfacer cuestiones de salud pública y a la vez motorizar un nuevo proceso económico que ayude a la generación de puestos de trabajo".

Por su parte, José Miguel Minetti, titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, destacó el "compromiso" del Inta de sumarse al proyecto desde el rol de la investigación con estudios y generar información que den soporte al desarrollo y la consideración de este cultivo.

"El cannabis representa una innovación en el Inta y tenemos demandas, pero es en Jujuy donde más se ha avanzado tomando el tema como una Política de Estado y estamos acompañando esa iniciativa", explicó Minetti.