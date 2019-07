"Los pedidos de préstamos de este gobierno fueron para fuga de capitales"

El actual diputado nacional por Buenos Aires y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, confía en tener un buen resultado a nivel país y sumar más representación legislativaDejó en claro que la Izquierda es la única fuerza que acompaña al trabajador y que pelea por sus derechos, acotando que entre sus prioridades está en hablar con la gente y no con el FMI.

Por Riad Quintar

-Viene recorriendo todo el país, ¿cómo ve la campaña para las Paso?

-Estamos haciendo todo a pulmón, somos una fuerza laburante, por eso todo cuesta el doble y nuestro objetivo es llegar a todo el país. Notamos en todos lados la situación apremiante y angustiante de la gente y del pueblo trabajador por la inflación, tarifazos, baja de los sueldos, eso es lo que queremos hablar y dar a conocer nuestras propuestas.

-Muchos precandidatos informaron como prioridad que van a hablar con el FMI, ¿cuál es la prioridad del Frente de Izquierda?

-Nuestra propuesta es sentarnos a hablar con la juventud, los trabajadores, las mujeres, los jubilados y apuntar los problemas y las necesidades elementales que hoy afectan a la Argentina. La prioridad es que ningún jubilado gane menos que un sueldo básico y que los chicos puedan salir de la pobreza en el país. Argentina tiene los recursos para hacerlo y cortar con los grandes capitales externos y prestadores es vital para que esto se dé.

-¿El Frente de Izquierda se sentaría a charlar con el FMI?

-Te diría que no, pero creo que el tema no pasa por ahí, sino que pasa por el lado de otras decisiones que se deben charlar. Por ejemplo, tomar deuda no está mal para obras, escuelas e infraestructura, pero el pedido de préstamo de este gobierno fue para paliar la fuga de capitales que hubo, teniendo que recurrir a esto porque llegaron a un nivel monstruoso de endeudamiento por la bicicleta financiera que causaron.

-¿La paz económica que estamos viviendo es producto de las políticas implementadas o es algo solamente preeleccionario?

-Tiene mucho que ver con el contexto preeleccionario, ya que se ve que el FMI está poniendo mucha plata para esto y por las señales que también dieron las principales fuerzas políticas, como la inclusión de Pichetto en el oficialismo y la de Alberto Fernández en el kirchnerismo, siendo mensajes de moderación y garantías de que el próximo que gane, a su manera, va a respetar los lineamientos.

-¿Qué puede pasar los próximos cuatro años en Argentina?

-Es importante señalar que todos los sectores políticos hablan de pagar y refinanciar la deuda con el FMI, a cambio de todas las reformas que pretende este órgano, que obvio van en contra del pueblo. Con los planes del FMI, los próximos años son muy difíciles para todos, salvo que se pueda crear un conjunto de demandas y medidas como planteamos desde el Frente de Izquierda.

-¿El objetivo principal de estas elecciones es conseguir más bancas nacionales en todo el país?

-Si tenemos una buena elección en agosto, no hay dudas que vamos a conquistar muchas bancas para octubre, ya que el FIT viene en franco crecimiento en todas las provincias y eso se ve en las representaciones conseguidas. Acá en Jujuy tenemos a Alejandro Vilca que va en busca de esa banca y que es muy reconocido en toda la provincia.

-En el último tiempo la Izquierda creció mucho, sobre todo en los jóvenes, ¿cree que el crecimiento es por un mensaje claro o el hartazgo por los mismos de siempre?

-Creo que hay un sector de la juventud que no le debe nada a nadie, por eso ve en la Izquierda un espacio de representación libre y sin compromisos, sumado a la preocupación de que ve un futuro oscuro en el corto plazo si siguen los mismos de siempre. Además, se sienten sensibilizados con muchos temas actuales que los partidos tradicionales ni siquiera lo tratan y en el FIT tienen esa representación.

-¿La división de la Izquierda en dos les puede costar conseguir llegar al objetivo de más representación?

-La izquierda anticapitalista y socialista logró agruparse en un 90% para estas elecciones, siendo un gran logro y fortaleciendo el espacio de cara al futuro. Por la división y la posibilidad de perder votos, no creo que pase eso, ya que los ciudadanos saben lo que es la Izquierda y las batallas y logros que hemos tenido en este tiempo, siempre pensando en el trabajador, por eso nos va a acompañar en esta nueva movida.

-¿Cuáles son los temas más urgentes para tratar en el país después de octubre?

-Recuperar el 20% del salario que se perdió en la era Macri, terminar con los tarifazos, generar empleo público con empresas manejadas por los trabajadores, la canasta básica debe ser igual o menor que el sueldo de los jubilados, terminar con los prestamos indiscriminados del gobierno. Todas estas tienen que ser medidas atendidas desde ya y fijar un rumbo hacía esos logros, no festejar que baja la inflación centésimos en meses.

-¿Cuál es la realidad de las provincias argentinas en estos últimos cuatro años?

-No hay dudas que tuvieron un deterioro a nivel nacional por las medidas de Macri, donde todas las provincias sufren los salarios bajos, las jubilaciones por el piso, el aumento del trabajo en negro y estas imágenes se repiten en el corto plazo. Es indudable que las medidas del FMI cayeron con todo el peso en las provincias, sobre todo en las más pobres, aumentando la pobreza y la indigencia.

-Muchos argentinos están preocupados por el tema del dólar posterior a las elecciones, ¿existe la posibilidad de una nueva corrida cambiaria después de octubre?

-Va a depender de las medidas que tomen desde el gobierno, como así también los capitales especulativos van a ver si les sirve el resultado de las elecciones y de ahí ver si presionan para una nueva suba hasta los 60 o 70 pesos, destruyendo, de una vez por todas, el salario de los trabajadores.

-¿Qué mensaje le darías al jujeño que aún no sabe por quién votar?

-Que saben el trabajo que hace la Izquierda defendiendo a los trabajadores y somos la única fuerza de lucha que garantiza la defensa del trabajo y que vamos a seguir con esta línea, ya que el objetivo es menos pobreza y más igualdad.