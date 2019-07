Jujeña creó cerámicos que servirán para baterías de litio

La joven jujeña María Rodríguez desarrolló cerámicos de litio que servirán para almacenamiento de baterías de litio y generación de energía. Fue en el proyecto final con el que recibió su título de Ingeniera Química en la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), y con base en la experiencia de investigación de cuatro años encabezado por José Zacur.

"La propuesta del trabajo es una ruta de síntesis para fabricar cerámicos que sirvan para ánodos de baterías y para combustible de fusión nuclear", explicó la flamante ingeniera química que se recibió con el innovador desarrollo.

Sucede que a partir del trabajo de laboratorio con Zacur y el grupo de investigación obtenían los cerámicos a nivel laboratorio, y para su trabajo final decidió escalarlo a nivel planta piloto.

La ruta de síntesis que desarrolló permitiría fabricar los cerámicos que tienen dos funciones. "Hay un cerámico que se utiliza como combustible en los reactores de fusión. La fusión nuclear es una tecnología para generar energía que se está desarrollando en el mundo, que es muy nueva, y que permitiría probablemente solucionar el problema de matriz energética en el mundo", explicó Rodríguez. Precisó además que estos cerámicos se usan para poner litio dentro del reactor que se utiliza después como combustible para reacciones de fusión.

Otra posibilidad de los cerámicos es para usarlos en la fabricación de ánodos de baterías, que es uno de los electrodos que lleva. Ante el trabajo que se realiza para que haya una fábrica de baterías en Jujuy es allí donde se utilizarían los ánodos con el material que propone obtener Rodríguez.

Explicó que las baterías con ese ánodo tendrían potencial para la planta de energía solar de Cauchari. Detalló que se obtiene la energía y se debe almacenar en las baterías, con lo cual sería complementario al proyecto de Cauchari, porque se produce carbonato de litio y se busca fabricar las baterías de litio.

El trabajo final de la carrera le llevó cuatro meses, aunque tenía previamente cuatro años con el grupo de investigación. Se denominó "Desarrollo de una ruta de síntesis de cerámicos de litio para almacenamiento y generación de energía", cuya tesis fue dirigida por el doctor en Química José Luis Zacur, quien lideraba también el grupo de investigación del que participó 4 años y su codirector fue el ingeniero Oscar Alberto Zacur Martínez.

"Hacer el proyecto final fue difícil pero es muy interesante porque sirve para cerrar la carrera y sintetizar todo. En la Facultad tuvo buena repercusión, y buena respuesta del tribunal", precisó.

Además, iniciará una maestría en Ingeniería que es una especialización en materiales y combustibles nucleares en el Instituto Balseiro de Bariloche, ya que obtuvo una beca de la Coneau desde la Cnea. Comentó que se presentó en la convocatoria, rindió examen y fue aceptada. "A mí me gustan los materiales avanzados para generación y almacenamiento de energía, para trabajar en energía me gusta mucho, me parece que gran parte del futuro de mi carrera está puesta ahí", explicó.

La flamante ingeniera química tiene 26 años y cursará la maestría durante dos años, con posibilidades de seguir un doctorado. Creció y estudió en Tilcara y la capital.