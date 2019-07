No es malo el que no ayuda pero sí el que estorba

Muchas personas cuestionan y cuestionan la tarea que llevan a cabo en la provincia las tantas instituciones que se dedican a impartir solidaridad a quienes más lo necesitan, cuando los critican siempre brindan opiniones que no suman en nada y solamente entorpecen este tipo de tareas.

Esos malos comentarios hacen que sea mucho más difícil darle pelea a las tantas problemáticas que los voluntarios se enfrentan. Porque impactan, en muchas ocasiones, de forma negativa en la cabeza de ellos bajando su ánimo. Ya suficiente tienen con las realidades a las que se enfrentan.

Antes de seguir escribiendo estas líneas, tengo que mencionar algunas cuestiones que me parecen muy importante aclararlas.

No es malo el que no ayuda, pero se pierde algo extraordinario. Es más que entendible que la gran mayoría de las personas esté muy ocupada en resolver sus problemas personales y más hoy en día por la crisis económica que recae en el país. Dentro de esto hay que tener en cuenta que algunos piensan que ser solidario siempre pasa por estar dentro de una ong. Pero no es así, basta hacer pequeñas acciones como ayudar a cruzar a una persona ciega o simplemente darle el asiento del colectivo a una mamá con su bebé.

Ser solidario también puede pasar por estar acciones que son actos de amabilidad o cordialidad. También hay que decir que muchas personas, por sus vivencias personales y por los choques que tuvieron durante su vida con otras, perdieron ese sentido de altruismo. O lo tienen escondido. Siempre desde el voluntariado se promueve romper con eso y hacerse un tiempito para brindar esa colaboración que siempre se necesita, esa colaboración que siempre vuelve te van a decir porque más de uno encontró un refugio y fortalezas para resolver sus problemas dentro del voluntariado.

Otra cuestión que quiero resaltar es que no todos los voluntarios son buenas personas, en realidad el que es voluntario de corazón si lo es, pero como digo siempre: hay muchos "lobos disfrazados de cordero" que fingen ser solidarios para obtener algún rédito personal.

Entonces, desde mi criterio y experiencia, puedo decir que considero que existen personas que aportan para que vivamos mejor desde una ong o desde su cotidianeidad y las aplaudo. Hay otras que sólo critican y no hacen nada, pero también hay quienes, lamentablemente, se dedican a ejercer acciones malignas y dañinas todo el tiempo.

Cada uno puede elegir dónde permanecer, el voluntariado y yo te recomendamos que te sumes a una institución, hay mil formas de hacerlo y no solamente se requiere presencia física o aportes económicos, con sólo difundir mensajes en redes te podés sumar.

O que simplemente actúes y aportes en tu día a día o desde tu profesión.