Para Sergio Massa, el futuro de Jujuy está en el litio

El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos en Buenos Aires, y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, visitó la provincia y planteó que el futuro de Jujuy está en el litio, pero aspira a que sea con valor agregado. Dijo que las claves para revertir la crisis son bajar impuestos para que productores tengan menor presión impositiva y rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Fue recibido por Carolina Moisés, Carlos Cantero y Luciana Santillán, precandidatos a diputados nacionales de la Lista Con todos en un hotel de Alto La Viña, donde manifestó que vino a invitar a los jujeños a que en agosto acompañen a la lista de Alberto Fernández como presidente y a la de diputados nacionales.

"Estoy convencido de que en el litio está el futuro de Jujuy, de la Argentina, por lo que representa a nivel mundial en esta región la reserva que existe", dijo Massa, quien espera que se le dé valor agregado, que Jujuy tenga una fábrica de baterías o plaquetas para computadoras, aprovechando el recurso.

Al referirse al acuerdo que firmó el Mercosur con la Unión Europea, planteó que no se puede competir en desventaja, ya que las empresas europeas que tienen créditos a una tasa de interés del 1,5% anual, mientras que las pymes argentinas del 90%, acotando que también hay diferencias en la presión impositiva y que el mega de energía cuesta 40% menos allá que en Argentina.

Entonces estimó que debería haber una tasa de interés asegurada para los productos que compitan, un marco regulatorio y leyes que les bajen los impuestos a los que compiten, darles acceso al crédito barato a quienes exportan. Dijo que se requiere decisión económica y política, que este gobierno no tomará.

Además, aseguró que le preocupa el nivel de endeudamiento de la provincia de Jujuy.

Y sobre la propuesta de la fórmula Fernández - Fernández "sacará adelante al país, bajará impuestos para que comerciantes y productores tengan la posibilidad de sentir menor presión impositiva. Para eso además se debe rediscutir el acuerdo con el FMI, que asfixia a futuro a la Argentina". Indicó que el desafío es recuperar el mercado interno, apostar a la educación, ciencia y tecnología para que el país se desarrolle.

"Este gobierno gobierna para muy poquitos, basta con mirar que con Macri ganaron los bancos, las petroleras, los dueños de la luz y el gas en la Argentina, y perdieron mucho 15 millones de argentinos que son trabajadores, jubilados, la clase media que mueve la economía argentina", precisó Massa.

Por su parte, la precandidata Carolina Moisés comentó que recorren la provincia siguiendo los pasos y el ejemplo de dirigentes nacionales "en función de la unidad, del diálogo con la gente, con los referentes, para lograr un objetivo común para los argentinos", afirmó.

Los precandidatos se reunieron luego con empresarios jujeños. Eduardo Car, de la empresa Inber Construcciones, explicó que el sector de la construcción necesita "auditorías generales de las obras" que se hacen en el ámbito público para mayor transparencia en licitaciones y ejecuciones. "Hoy el sector está muy complicado, se pudo ver en el Ivuj que grandes empresas no están pudiendo afrontar las obras por falta de pago", agregó.

En tanto Javier Rodríquez, de Cauqueva, cooperativa de productores de la Quebrada, esperaba escuchar propuestas para el sector productivo, y acceso a financiamiento y leyes que favorezcan al sector, a la pequeña producción y agricultura familiar. Luego Massa y dirigentes locales fueron a Palpalá y a San Pedro para participar de reuniones.

Con intendente electo en Palpalá

En Palpalá, Massa recorrió la planta de Aceros Zapla y se reunió con intendentes y concejales electos y dirigentes del Frente de Todos de toda la provincia en una confitería.

“El gobierno de Macri fracasó porque es frío e insensible, no entiende que un productor no es un simple número, es un proyecto familiar o una cooperativa, es una persona de carne y hueso que tiene sueños y que busca oportunidades”, dijo. “Tenemos que volver a la Argentina del trabajo y la producción, a un proyecto industrial. Tenemos que mirar, con Rubén Eduardo Rivarola como intendente, a Aceros Zapla como un ejemplo de la Argentina que fuimos y que ya no somos, pero de la Argentina que podemos ser si nos lo proponemos”.

Por su parte, el intendente electo Rubén Eduardo Rivarola dijo que “un municipio productivo junto a obras públicas, iluminación y seguridad serán los principales ejes de la gestión que se viene”.

Rivarola, asimismo, destacó el compromiso de Massa de trabajar por Palpalá, de fortalecer la producción con Aceros Zapla, el parque industrial y las empresas asentadas en esa jurisdicción municipal.

Consideró en ese sentido el importante rol que tendrá la Cámara de Diputados de la Nación en la asignación de recursos para las provincias, acotando que con Zapla viene trabajando en diversas iniciativas. De todas formas, dijo que junto al concejal Fabián Rodríguez le entregaron carpetas con los proyectos en los que vienen trabajando, obteniendo su apoyo para la concreción de los mismos. (Silvia G. Azurduy)

Despedida en San Pedro de Jujuy

Culminando su visita a Jujuy, el principal referente del Frente Renovador participó de un importante acto en San Pedro, en las instalaciones de Sociedad de Tiro y Gimnasia, junto a los precandidatos locales.

Apenas arribó a la “Perla del Ramal”, Massa hizo un recorrido por el club Gimnasia y conversó con los niños y jóvenes de las escuelas de fútbol infantil y femenino que funcionan allí. “Solamente en San Pedro, en los últimos dos años, más de cien comercios han cerrado. Lamentablemente hoy en la Argentina los únicos que ganan son los bancos, las empresas de luz, de petróleo y pierde la mayoría de los argentinos”, poniendo como ejemplo el paro del transporte.

Pidió a los jujeños que acompañen al Frente de Todos y que no teman que sea de otro color político. Al respecto afirmó que él será garante de que Jujuy reciba la ayuda que necesita.