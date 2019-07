Piden mantenimiento y también mayor seguridad

Por Luis Caraballo

El barrio 9 de Julio de la ciudad de Palpalá está atravesado por las calles principales de la comuna y es considerado parte del casco céntrico por encontrarse próximo a las entidades gubernamentales, deportivas y religiosas. Quienes transitan por él, pueden observar falta de limpieza, poco mantenimiento de sus instalaciones y los vecinos mencionan que se producen hechos delictivos en cualquier horario del día.

La avenida principal, Río de la Plata, se conecta con la calle Bernardo de Monteagudo, otra de las más transitadas por los vehículos particulares y el servicio de colectivos de pasajeros. A la altura de la parroquia Espíritu Santo el daño que se encuentra en el asfalto hace que muchos vehículos deban esquivar los baches.

La plaza 9 de Julio presenta poco mantenimiento y las flores que tiene para dar un aspecto verde, están secas. En el centro se encuentra una imagen de la Virgen del Valle, pero está en estado de abandono. Aunque no es la única en estas condiciones, la plaza Homenaje a Rosario Vera Peñaloza también se encuentra en el mismo estado.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Irma Rosas, vecina, comentó que "veo que está dejada. Únicamente para el 9 de Julio la pintan, la embanderan, desmalezan y tendría que haber por lo menos una planta con flores. Hay un señor que cuida y riega, pero nada más. Pero la limpieza, todos los años se acercan y ya empieza a repintar y arreglar. Hay poco arreglo, para las elecciones trataron de limpiar un poquito, rellenar un poquito pero sólo en ese tiempo, después hay abandono".

La mayoría de las calles que atraviesan el barrio se encuentran asfaltadas, pero todas presentan baches o estado de descuido. Inclusive, las esquinas, donde se puede observar que se junta la basura y que muchas veces los perros que se encuentran en la calle las terminan rompiendo y los residuos quedan sueltos.

"No podría destacar la iluminación, pero de noche no vengo por acá. Le faltan luces porque está oscuro, en muchos casos entraron a robar, a mis vecinos y yo digo que a mí cuando me va a pasar, me va a pasar, pero doy gracias a Dios que nunca hasta el día de hoy. Como yo no salgo a la calle me entero por mis vecinos de robos, golpes y cuando salen los chicos de la escuela que les quitan el celular", añadió.

El barrio sí cuenta con un Centro Vecinal pero según indicaron los vecinos, no tiene un rol activo en cuanto a la participación y organización entre los mismos residentes para la puesta en valor del sector.

Sin presencia policial

Al igual que en otros barrios, la seguridad es el pedido que más se hace escuchar por parte de quienes viven en la zona. Aunque no es sólo por el personal destinado a la prevención de delitos, sino también el de ordenamiento vehicular, como son los agentes de tránsito.

Al encontrarse cerca el estadio “Plinio Zabala” del club Altos Hornos Zapla, de noche, ante la concentración de la parcialidad que asiste, en algunas oportunidades se producen conflictos por los vecinos.

“Lo que yo creo que hace falta mucho en el barrio es seguridad. Porque a pesar de que sea un barrio "centro’ que viene mucha gente a comprar así sea de día o de noche es muy concurrido. Como ahora estamos en vacaciones la plaza es como un punto de encuentro para todos los chicos y hay autos que ponen música y se juntan ahí. Pero hoy en día los ladrones como que están más hábiles y de un chasquido te sacaron el celular o lo que sea”, dijo Eliana Ángeles, vecina del barrio.

“A las chicas vienen caminando, si sacas el celular para ver la hora y no te das cuenta te sacan el celular. Por eso vienen caminando en grupo. No hay un policía en una esquina, no tenemos nosotros una central policial cerca y no hay ni siquiera un policía de tránsito. Cuando me robaron a mí en verano por suerte hubo chicos que se solidarizaron conmigo y en motos los persiguieron a los ladrones. Después de cinco minutos llegó la patrulla y la denuncia no la hice porque no te dan mucha importancia”, añadió.

Ante los repetidos episodios que ocurren, indican que son personas de sectores aledaños que van a delinquir a ese lugar. “Son chicos de otros barrios por eso no lo podés ubicar. Por suerte acá un señor del barrio saca fotos, llama a la Policía y a veces es tanta la cantidad de chicos que se juntan en la plaza hasta altas horas de la noche y acá vive mucha gente mayor. La mayoría de las veces se arman peleas acá, entonces es mejor prevenir que lamentar”, resaltó Eliana Ángeles.