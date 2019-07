Los Pumas perdieron 20 a 16 contra los All Blacks

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, bregó con todo para poder derrotar a Nueva Zelanda, All Blacks, pero nuevamente dejó pasar una buena oportunidad y perdió por 20 a 16 en el debut de ambos equipos en la temporada 2019 del Rugby Championship.

El conjunto neocelandés logró apoyar dos tries en el ingoal argentino, que marcó uno a través de Emiliano Boffelli, pero en la última jugada el equipo albiceleste no pudo vencer a la defensa rival y debió resignarse.

Ahora el equipo argentino deberá viajar a Australia, donde la semana próxima enfrentará a los Wallabies, que cayeron ante Sudáfrica por 35 a 17.

Muy buen arranque Puma, pero mejor efectividad de All Blacks.

En la primera jugada del partido, Nicolás Sánchez abrió la cuenta con un penal desde lejos, tras una falta que le cometieron a Boffelli, quien consiguió una pelota de un kick del tucumano.

Ahogando la salida del equipo neocelandés, Los Pumas lograron tener otro penal a favor en mitad de cancha y esta vez fue el turno de Boffelli, para establecer el 6-0 parcial.

Sin embargo, con los "hombres de negro" hay que estar concentrado "cien por cien", ya que en un mal cierre de Ramiro Moyano, la visita se colocó muy cerca del ingoal, y con movimientos cortos y precisos logró marcar el primer try del partido -bajo la hache- a través de Ngani Laumape.

Los movimientos defensivos de Los Pumas, a puro tackle, lograron contrarrestar un poco el avance maorí, aunque los wines fueron tremendamente efectivos a la hora de penetrar líneas.

Otro penal de Sánchez colocó a los argentinos 9 a 7 en el marcador, pero prontamente Beauden Barrett, por la misma vía, volvió a adelantar a la visita.

Transcurrida la primera mitad de la etapa inicial, claramente All Blacks marcó el ritmo, con rapidez y una mejor coordinación, mientras que los dirigidos por Mario Ledesma trataron de cambiar el aire rápido.

Un penal de Barret estiró la ventaja para los visitantes por 13 a 9.

Los detalles y la concentración son vitales ante los "hombres de negro" y un pase interceptado por Brodie Retallick -ante pase de Nico Sánchez- terminó en un sencillo try, cuando Los Pumas estaban al ataque.

Un segundo tiempo que estuvo cerca.

Los Pumas salieron decididos a achicar la ventaja que le llevaban los oceánicos y a los 7 un gran kick arriba de Sánchez lo capturó Boffelli entre dos rivales para marcar el primer try de los albicelestes.

El juego se hizo mucho más cerrado, pero con el dominio de Los Pumas, al menos de manera territorial, aunque All Blacks contó con la capacidad de conducción de Beauden Barrett para marcar diferencias en un arranque o una patada.

Los dirigidos por Ledesma ganaron en algunos line, fueron bastante efectivos con el tackle, pero no lograron romper líneas con acciones individuales, más allá de alguna insinuación de Moroni, quien se trenzó bastante con el foward Dana Coles.

Casi marca un try Ramiro Moyano, pero pisó la línea y el TMO se lo dio fallido.

Los lines, los mauls, y las buenas combinaciones de Los Pumas no fueron suficiente para poder quebrar la defensa de All Blacks, que no estuvo tanto tiempo en campo argentino, pero logró ser un bloque durísimo.

Sobre el final dos lines le dieron la esperanza a Los Pumas, tras sendos penales neocelandeses, pero la jugada que era para marcar terminó siendo neutralizada a solo cinco metros del ingoal y de la hazaña.

Sìntesis:

Argentina 16 - Nueva Zelanda 20.

Argentina: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Agustìn Creevy, 3. Juan Figallo, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7.

Marcos Kremer, 8. Javier Ortega Desio, 9. Tomás Cubelli, 10.

Nicolás Sánchez, 11. Ramiro Moyano, 12. Jerónimo De la Fuente, 13.

Matías Orlando, 14. Matìas Moroni y 15. Emiliano Boffelli. Head Coach: Mario Ledesma.

Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Joaquín Tuculet.

Nueva Zelanda: 1. Ofa Tuungafasi, 2. Dana Coles, 3. Angus Taavao, 4. Brodie Retallick, 5. Patrick Tuipulotu, 6. Vaea Fifita, 7. Sam Cane, 8. Ardie Savea, 9. Aaron Smith, 10. Beauden Barrett, 11. Jordie Barrett, 12. Ngani Laumape, 13. Anton Lienert-Brown, 14. Sevu Reece y 15. Ben Smith. Head Coach: Steve Hansen.

Suplentes: Liam Coltman, Atu Moli, Nepo Laulala, Jackson Hemopo, Luke Jacobson, Brad Weber, Josh Ioane, Braydon Ennor.

Tantos en el primer tiempo: 2m penal Sánchez (A), 7m penal Boffelli (A), 18m try Ngani Laumape (NZ), convertido por Beauden Barrett (NZ), 21m penal Sánchez (A), 24m penal Beauden Barrett (NZ), 37m penal Beauden Barrett (NZ), 40m try Brodie Retallick, convertido por Beauden Barrett (NZ).

Tantos en el segundo tiempo: 7m try Boffelli (A), convertido por Sánchez (A).