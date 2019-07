Hay 8.000 egresados que aspiran a cargos docentes

La mayoría corresponden al nivel inicial y primario. A su vez, muestran preocupación por el cierre de carreras.El sector gremial pidió a los diputados no tratar la nueva escala de puntajes para la designación de nuevos cargos.

Por Luis Caraballo

La situación de los recibidos como docentes en la provincia, es difícil debido a la poca cantidad de cargos que hay disponibles. Según se conoció, hay más de 8 mil graduados como maestros y profesores que se encuentran desocupados y esperan el reconocimiento de la Junta Calificadora de la Provincia para entrar al sistema oficial.

Los gremialistas señalan una cuestión generacional porque los docentes en ejercicio no quieren jubilarse teniendo ya la edad límite.

Son 4.500 del nivel inicial y primario, y el resto del nivel medio. Recordando que, las primeras camadas de aquellos que se formaron como docentes en la provincia, son de la década del '80, en ese entonces era de carácter rápido poder acceder al cargo de asignaturas y conseguir la titularidad de manera inmediata.

Hoy la situación obliga a aquellos que quieren ejercer a tener entre dos o tres títulos. Añadiendo todas las capacitaciones, cursos y diplomaturas que deben realizar para la acumulación de puntaje y esperar ser aceptado por la Junta de Calificación de la Provincia.

Darío Abán, secretario general de Adep, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, mencionó que "hoy tenemos 3 mil maestros de grado y 1.500 de nivel inicial, en donde si tenemos en cuenta que antes de los cierres y fusión de los IFD (Instituto de Formación Docente), hoy tenemos el ingreso de docentes por año de 150 en la mayoría de los casos. Si tengo 3 mil, este año ingresan 200, tengo docentes para 20 años más. Las políticas educativas, a veces, desacertadas, condenan a generaciones".

"Esto es historia de la educación en la provincia. Tiene un correlato y que hoy se cimenta en por qué nos pasa esto de la desocupación en la docencia. En la década del '80 los maestros eran normales nacionales, recibidos de quinto año, 17, 18 años de edad y ya eran maestros. En esa época, en esas décadas teníamos una ley de jubilación docente que se jubilaba con 25 años de servicio sin límite de edad. Teníamos maestros que no llegaban a sus 45 años y estaban fuera del sistema y no se quedaba en el sistema porque se quedaba con el mejor salario de su carrera", añadió el dirigente.

Otro de los planteamientos que es de preocupación para el sector docente de todos los niveles es el anteproyecto para designación de docentes por puntaje. De los cuales 15 puntos se otorgarían para los recibidos en los institutos superiores de la provincia, 10 para la Unju y sin reconocimiento de las universidades de otras provincias.

Al momento de referirse sobre estas cuestiones, pidió que sean "más justos y democráticos" a la hora de la designación en cargos para ocupar. Solicitó nuevamente una reunión con el gobernador Gerardo Morales, la ministra de Educación, Isolda Calsina y la Comisión de Educación de la Legislatura para tratar las cuestiones a fin de mejorar el sistema educativo provincial.

"Nosotros estamos viendo y abogando desde la Ctera el cambio de la jubilación. Acá hay una política educativa a nivel nacional que tiende a profundizar a través de la reforma laboral. No sólo a bajar esto, sino acrecentar más la edad porque según ellos tenemos una jubilación especial. Pero desde Ctera se está planteando de que debe tratarse y cuidarse al régimen jubilatorio docente", sostuvo Abán.

En muchos casos, los recibidos, deben tener más de un título para poder acceder al sistema oficial mediante la Junta de Calificación.

“Nosotros decimos que están faltando escuelas”

El gremio de los docentes de nivel medio y superior, Cedems, fue otro que mostró su preocupación en relación a la cantidad de graduados que se encuentran sin ocupación oficial y que esperan poder ingresar a los nuevos cargos. Aunque también, sobre la cantidad de docentes que ya ejercieron y no se encuentran activos. “Primero, nosotros tenemos el desempleo cubierto con la disponibilidad que tenemos en el nivel medio y nivel superior. Esto es producto de la transformación educativa, no se ha tenido en cuenta la cantidad de docentes que quedaron en disponibilidad. Si bien, perciben sus salarios pero lo que siempre dejamos aclarado es que el docente no quiere cobrar sin trabajar, porque nuestra esencia es estar frente a los cursos”, sostuvo Gabriela Giagante, secretaria adjunta del Cedems.

“No se han contemplado ciertas situaciones, por ejemplo el docente que está en disponibilidad interino que si bien en dos años no se reubica, pierde su empleo porque así lo dice nuestro estatuto. Realmente una situación muy preocupante porque son muchos los docentes y eso que recién vamos en la transformación del primer y segundo año. Realmente cuando lleguemos al quinto año, no sabemos la proyección de cuántos van a estar en disponibilidad”, añadió. Esa transformación que indica Giagante es sobre el proyecto que inició el Gobierno provincial de la escuela secundaria 2030. La finalidad del mismo es proponer nuevos procedimientos para la cobertura de horas cátedras en escuelas del nivel medio.

En igual sentido, el cierre de carreras en los Institutos de Educación Superior (IES) y la conformación de tecnicaturas, es otra de las preocupaciones. La carrera que se vio afectada es el Profesorado con orientación en Educación Física. Piden que la formación docente con currícula de cuatro años de duración es la que corresponde. “En noviembre del 2017 salió una resolución, la 7219-17/E, en donde se cierra que de acuerdo al nivel del Ministerio hay excedentes de profesionales, excedentes de docentes. Nosotros no compartimos esta idea porque decimos que realmente están faltando escuelas. Si bien es cierto que ellos hablan de una transformación, una capacitación al docente que eso lo podrían hacer en la permanencia de nuestros dictados diarios de clases”, mencionó Gabriela Giagante.

Además, la gremialista enfatizó que “ellos dicen que hay un excedente de docentes que están desocupados, realmente que no tienen entrada en el sistema educativo, que tardan de diez a ocho años para ingresar y ser titular. Nosotros decimos que están faltando escuelas y yo, Gabriela Susana Giagante, responsabilizo a la señora Calsina por la crisis del sistema educativo, por no reunirnos”.