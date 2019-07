Mirtha Legrand felicitó a Virginia Gallardo por su pregunta a Axel Kicillof: "Te hubiera aplaudido"

"A mí me gusta preguntar estas cosas. ¿Puede ser que usted haya dicho que la inflación no es un fenómeno monetario?", le consultó Gallardo al exministro de Economía del kirchnerismo. "Es que no es", respondió el candidato del Frente de Todos. "Entonces tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria?", le consultó Virginia rápidamente. Su observación, sin embargo, no tuvo devolución.