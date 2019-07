"El Gobierno fomenta la provocación", sostiene Kicillof

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, sostuvo que el oficialismo "fomenta la provocación" y realiza "una campaña sucia y agresiva".

Mañana Alberto Fernández viajará a La Rioja para brindar su apoyo al gobernador peronista Sergio Casas.

"Cuando atacan me ponen en un escenario en el que buscan que conteste. Pero yo, en cambio, me enfoco en no contestar y tratar de evitar situaciones de violencia", explicó el exministro de Economía.

Durante una entrevista que le concedió a Infobae, Kicillof volvió a recordar que ya le "tocó vivir" escraches públicos cuando estaba con su familia "hace algunos años, y no está bueno".

"Hay una energía para transformar este elección en algo diferente. El Gobierno fomenta la provocación, están haciendo una campaña sucia y agresiva", manifestó el exfuncionario nacional.

El aspirante a gobernador cuestionó, además, a la actual mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, al asegurar que la referente del oficialismo "pasó de agredir a la oposición a mentir en lo que pasa".

"Dijo que no hay mas pobreza, que no había cierre de empresas, que no había más desempleo, sino que ese número estaba sujeto a las causas naturales o biológicas. Me sorprende la negación", agregó al respecto.

Además, Kicillof ratificó que tiene "respeto" y "admiración" por la candidata de su espacio a vicepresidenta, Cristina Kirchner, y explicó que siente "mucha responsabilidad" por tener a la exjefa de Estado apoyándolo.

"El viernes en su discurso reconoció todo lo que venimos haciendo y todo lo que faltó hacer cuando fuimos gobierno. Siento la responsabilidad de algo tan inmenso como estar enfrente de una candidatura a la gobernación, para la cual me siento capacitado", precisó.

Por último, el economista resaltó que el Frente de Todos va a insistir durante su campaña con la estrategia de no "agredir ni atacar" al oficialismo, sino de "tratar de mostrar la realidad cuando se la oculta" y "proponer un camino distinto".

"Vengo hace tres años y medio recorriendo (la provincia de Buenos Aires) y en esta instancia toma otra velocidad, otra intensidad, otra magnitud. Todo lo que hice y busqué durante este tiempo es unificar las fuerzas, con todos los sectores y actores, para ganar esta elección", cerró Kicillof.

Inician recorrida

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, compartirá hoy actividades de campaña con el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof, en Almirante Brown y Lomas de Zamora, para tratar de hacerse fuerte en distritos con gran potencial electoral del conurbano.

Fernández cerrará el día con un acto en la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, que es cogestionada por más de treinta organizaciones sindicales, junto a distintos artistas, para conmemorar el Día de la Cultura.

"A las 10 de la mañana tenemos un encuentro con alumnos de distintos centros de estudiantes de escuelas de Almirante Brown, que nos pidieron dialogar con Alberto (Fernández)", informaron ayer a Télam voceros del precandidato kirchnerista.

La actividad continuará con una recorrida por una fábrica del Centro Industrial Planificado de Almirante Brown (Sipab), de la que, además de Fernández y Kicillof, participará el intendente peronista Mariano Cascallares.

La jornada en ese distrito terminará con un encuentro con empresarios del Centro Industrial, ubicado en Luis María Drago 1365, Burzaco, partido de Almirante Brown, similar al que tuvieron la semana pasada en la Cantábrica de Morón.

"Después del mediodía vamos a compartir un almuerzo con miembros de 90 centros de jubilados y pensionados de Lomas de Zamora", adelantaron las fuentes a esta agencia.

La cita con los jubilados será en las instalaciones del Club Social y Deportivo Ituzaingó, ubicado en Joaquín V.González 593, de esa localidad.

Según explicaron voceros del intendente de Lomas, Martín Insaurralde, anfitrión y organizador del evento, del que se espera participen además otros intendentes peronistas, "no se realizará un acto político, sino una reunión descontracturada, en la que los precandidatos van a poder estar cerca de los jubilados para charlar con ellos".

Para cerrar el día, Fernández encabezará un acto en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Sarmiento 2037, Capital), junto a distintos artistas que apoyan la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, en el marco de la conmemoración del Día de la Cultura.

En tanto, mañana, Alberto Fernández viajará a La Rioja.

Un nuevo spot

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, lanzó en la jornada de ayer un nuevo spot de campaña en el que acusa al presidente Mauricio Macri de “vivir poniendo excusas por lo que hicieron otros” y se compromete a frenar el proceso de endeudamiento externo.

La pieza audiovisual, difundida por su cuenta de Twitter, dura menos de un minuto y comienza con una secuencia que muestra al jefe de Estado frente a empresarios anunciando que en un eventual segundo mandato suyo mantendrá el mismo rumbo económico, pero lo aplicará a mayor velocidad.

Al cabo de este fragmento, aparece Fernández en primer plano advirtiendo que el plan oficial en un eventual segundo período podría acelerar la toma de deuda externa.

“Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron pero no vengo a eso. Vengo a pararlo”, expresa el exjefe de Gabinete.

Acto seguido, se compromete como presidente “a sentarse a renegociar con firmeza” con los acreedores como lo había hecho en 2003 el gobierno de Néstor Kirchner, del cual formaba parte.

“Porque para pagar primero tenemos que crecer”, acota, para luego expresar el siguiente remate: “Hay dos maneras de gobernar: vivir poniendo excusas o empezar a ocuparnos del futuro de todos”.

Por su parte, el intendente de Escobar, el peronista Ariel Sujarchuk, afirmó ayer que “el peor enemigo de Mauricio Macri es Macri, el peor enemigo de María Eugenia Vidal es Macri y el peor enemigo de Macri es la realidad”.

“En las próximas elecciones está en juego la orientación del país”, expresó.