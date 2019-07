Exhortan a recurrir a los métodos duraderos

Disfrutar de una sexualidad plena y placentera, evitar las infecciones de transmisión sexual, y decidir si tener hijos o no, cuándo y con quién, es un derecho de todos y es fundamental poder elegir libremente el método anticonceptivo que se quiere utilizar.

Hospitales y puestos de salud de la provincia cuentan con personal capacitado para brindar asesoramiento sobre salud sexual.

Es por ello que en todos los hospitales y puestos de salud de la provincia, cuentan con un consultorio de ginecología compuesto por personal capacitado que puede brindar la información necesaria a los usuarios.

De esta manera, desde el Ministerio de Salud, realizaron capacitaciones para que la Consejería en salud sexual y métodos anticonceptivos, esté a disposición en todos los servicios públicos.

La referente provincial de Salud Sexual y Planificación Familiar, Claudia Castro, sostuvo que en el caso de que la persona quiera acceder a los métodos anticonceptivos, en primera medida, deberá realizar una consulta ginecologógica.

A su vez destacó que de forma bimestral llegan los insumos de métodos anticonceptivos a los puestos de salud. "Eso antes ha sido de manera regular con la dificultad que hubo a veces en el envío o cuando hubo cambios de gestión a nivel nacional", dijo.

Los métodos de cuidados

El servicio público de la salud cuenta con una amplia oferta de métodos anticonceptivos. Entre ellos, se encuentra el implante subdérmico con una duración de tres años, tiene la medida de un palillo de fósforo que se ubica debajo de la piel, en la cara interna del antebrazo y es de colocación rápida.

"Es un método muy seguro, altamente efectivo, más del 99,5% de eficacia. Para la salud pública, hospitales y centros de salud, tenemos la edad de cobertura desde los 13 hasta los 24 años", dijo Castro, agregando que cualquier mujer podría utilizar un implante, pero en lo que se refiere a hospitales públicos está destinado para esa franja etaria, debido a que el objetivo es disminuir el embarazo no intencional en adolescentes y jóvenes.

Para aquellas mujeres con más de 25 años, expuso que se cuenta con otros métodos, por ejemplo el DIU (Dispositivo Intrauterino) que tiene duración de 5 y hasta 10 años. El SIU (Sistema de Liberación Intrauterina), con hormonas, tiene también una duración de 5 años.

Asimismo, especificó que existen tipos de DIU, el "T de Cobre" que cuenta con 380 gramos de cobre y proporciona que tenga una duración de diez años. Mientras que existe también el de tipo M (multiloal) que cuenta con menos cantidad de cobre y dura 5 años.

SIU, inyectables y pastillas

Otro método existente es el SIU, dispositivo intrauterino con progestágeno, que tiene forma de una T (no tiene cobre), sino una sustancia denominada levonorgestrel, una hormona que al actuar en forma local del útero hace que se disminuya la cantidad de sangrado, de poco a nada. "Cualquier mujer de cualquier edad que tenga menstruaciones abundantes puede utilizarlo", resaltó Castro.

Por otro lado, también están los inyectables trimestrales que se colocan cada tres meses o los mensuales. Se puede aplicar en mujeres de cualquier edad y sin la necesidad de que haya tenido un parto.

"La mujer debe saber que se le va a cambiar el patrón de sangrado y probablemente pueden no menstruar durante los 3 meses que se está colocando el inyectable, porque tiene una sola hormona", dijo.

También están las pastillas anticonceptivas, otro método que es elegido por varias mujeres.

Consejería de salud

“La Consejería de Salud Sexual y Reproductiva”, ubicada entre calle Güemes y Coronel Puch, frente al hospital “Pablo Soria”, brinda asesoramiento sobre el uso de diferentes métodos anticonceptivos. De esta manera, las personas pueden evacuar diferentes dudas referidas a la salud sexual tras una consulta con especialistas de lunes a viernes de 8 a 16.

La educadora de la salud Ana María Castillo indicó que diariamente promueven el uso del preservativo a fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no intencionales. En este punto detalló que uno de los métodos que se aplican desde la consejería, como en diferentes puestos de salud de la provincia, es el implante subdérmico que tiene una duración de 3 años. “Estamos tratando de incorporar el uso del mini DIU que es para adolescentes hasta los 19 años y tiene una durabilidad de 5 años”, agregando así que el ginecólogo hace un control, solicita una ecografía a la semana para corroborar que el dispositivo esté bien ubicado.

Las opiniones

¿Pensó alguna vez en acceder a un método anticonceptivo definitivo?

Tengo dos hijos y no deseo tener otro más. Me cuido con un implante subdérmico que dura tres años. En un momento tuve la idea de hacerme ligar las trompas de Falopio pero pensé que algún día querría ser madre nuevamente.

Me hice una ligadura de trompas, fue una decisión personal. Hablé con mi obstetra y me explico que no era una cirugía difícil. Me propuse hacerlo porque ya tengo tres hijos y por la situación económica no pienso tener otro más.

Tengo un hijo y quizas antes de cumplir los 30 años quiera ser padre de nuevo. Pensé en algún momento realizarme la vasectomía. Con mi pareja somos conscientes los métodos y cuidados que tenemos que tener sobre la salud sexual.

La verdad es que no tengo hijos y hasta el momento no he pensado en tenerlos. Pienso que hacerse la vasectomía va a depender de cada uno. Creo que no es necesario si uno es responsable y se cuida para prevenir un embarazo no deseado.

Soy padre de cuatro hijos. Nunca tuve la idea de realizarme la vasectomía, ni tampoco tener más hijos. Mi mujer se hizo la ligadura de trompas. Pienso que si uno no tiene cómo criar y educar a sus hijos es mejor no traerlos al mundo.