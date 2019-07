Entre problemas propios y campañas ajenas

A pesar de estar a 20 días del 11-A, fecha de unas Paso que pueden convertirse en algo más que una simple encuesta prelectoral, sigue pendiente de encenderse el entusiasmo de los jujeños por los precandidatos. La gente antes de caer cautivada por el apasionamiento típico de una elección, transita entre la apatía y la decepción de una campaña bastante berreta, llena de agravios, insultos (elegantes pero insultos al fin), fuertes intentos de desprestigiar o ridiculizar al adversario político. En definitiva una campaña absolutamente encarada por el lado negativo. Horrible, en un momento en que propuestas serias, alentadoras, podrían despertar adhesiones fervorosas. Este escenario es el que se plantea desde la Nación, y lógicamente, se ha traslado a la provincia de Jujuy. Volveremos sobre esto.

El transporte

Sin embargo, vale repasar algunas cosas importantes que marcaron el pulso de la semana transcurrida. La huelga del transporte automotor aún irresuelta, demostró la incapacidad para resolver cuestiones serias en la provincia. Los tres protagonistas del conflicto tienen razón para la queja. Los empresarios, con sólo mostrar la suba de los costos de los combustibles, los repuestos, y obviamente los salarios, de un año hasta hoy, dejan expresas sus razones. Los trabajadores, cuyos salarios no alcanzan a la inflación y además, los cobran salteado y mal, no necesitan dar muchas explicaciones. Y finalmente, la gente, más de 180 mil usuarios del servicio sólo en esta capital, que quedaron parados en las veredas, mirando cómo se alteraba su vida y las de sus familias. Además, quedaron librados a la buena voluntad de algún vecino con auto, del transporte alternativo y de los avivados de siempre convertidos en remiseros clandestinos y carísimos. Los ministros derraparon mal: uno dijo que era un problema entre privados. Otro rápidamente acudió a la conciliación obligatoria, remedio que se veía que estaba totalmente superado por la situación explosiva, tras cartón amenazó con revolear sanciones y como si eso fuese poco, advirtió severamente que todos los empleados que no pudieran cumplir con su trabajo debían obtener un certificado policial justificando sus ausencias. Negocio de las comisarías a $ 40 la estampilla. Los organismos de transporte provincial y municipal hicieron mutis por el foro. El Concejo Deliberante se reunió para declarar tardíamente la emergencia del transporte. Hay pendientes discusiones paralelas, como la enorme cantidad de viajes gratis que las empresas privadas afrontan por decisiones fáciles de los políticos, los famosos estudios de costos que todos cuestionan y que nadie aclara, los subsidios que no alcanzan a subsidiar debidamente. Y en el fondo, el Gobierno nacional que quitó esas subvenciones a todo el país. Menos a Buenos Aires, por supuesto. Los empresarios, los dirigentes sindicales y el Estado, fueron superados por una realidad explosiva que hoy se mantiene intacta, latente, lista para volver a estallar. Y la gente... ahí, pendiendo de un delgado hilo para sobrellevar su vida normal. Quizás sea el momento de que los responsables dejen de acusarse entre sí y ataquen el problema con realidad y sensibilidad.

El tabaco

Sólo por citar otro tema pendiente, la demora en transferir los desembolsos del FET que envió hace diez días la Nación y que la Provincia aún no entregó a los productores tabacaleros. Éstos están precisamente el plantado de los almácigos y no pueden demorar los pagos de salarios y menos aún los servicios como el gas, elevadísimo e implacable. La mala noticia se completa con el informe del presidente de la Cámara del Tabaco, Pedro Pascuttini: este año, la superficie plantada se reducirá un 20%. La misma reducción se reflejará en captación de mano de obra, inversión e ingresos. Ningún precandidato habló del tema todavía. ¿Lo harán?

Turistas

Jujuy está muy visitado. Un turista calificado fue Nicolás del Caño, aspirante a presidente por el Frente de Izquierda. En su estadía con Alejandro Vilca y demás referentes jujeños, aprovechó para fustigar a Macri y al FMI y repetir el eslogan de ser los únicos que luchan por los trabajadores. Mucho entusiasmo y más generalidades de un sector cuyas propuestas, tal como está el escenario político, asoman principistas e impracticables. Las mismas de hace cuatro años.

La otra visita que pasó fugazmente por Jujuy fue la de Sergio Massa. El revivido espadachín del kirchnerismo transcurrió algunas horas en la provincia, acaparado por la favorita de Fernández y Fernández, Caroli na Moisés. En una conferencia de prensa, un encuentro con algunos empresarios y dos reuniones políticas en Palpalá y San Pedro, Massa repitió el mismo discurso de hace cuatro años. Lo diferente fue el lugar desde donde habló y la gente que escuchó. El blindaje de la agenda no le permitió ni saludar a los demás precandidatos -que aún con boleta corta- son tan obreros de la construcción del Frente de Todos como su anfitriona. Sin embargo, algún operador del entorno massista se escapó y mantuvo alguno que otro breve diálogo con los excluidos por F&F con una idea impracticable: sería bueno que se bajen y apoyen a la lista elegida por La Cámpora. No tuvo éxito. El Frente de Todos resolvió armar la lista definitiva usando el D’Hont que arrojen las Paso, para democratizar, equilibrar y abrir el juego que Buenos Aires intentó cerrar. Si alguna lista se baja no será seducida por la "sugerencia" o la muñeca de los operadores, sino por la adversidad y los costos de un esfuerzo con poco sentido. Sergio Massa en el viaje de regreso, quizá habrá evocado los multitudinarios actos y las ruidosas caravanas que lo tuvieron como protagonista en el 2015. Entonces, el escenario no era el mismo. Y él, tampoco.

Momentos retro

Los radicales están preparando un gran acto para el 1 de agosto en Humahuaca. También en Humahuaca, un 19 de noviembre del 2015, Mauricio Macri cerraba su campaña presidencial con un estupendo acto al pie del Monumento la Independencia. Aquella tarde, ante más de diez mil personas, Mauricio bramó: "Llegó la hora de construir puentes, se terminó la época de las banderas de un lado y del otro. Es tiempo de todos juntos, llegó el momento de poner el país en marcha" y agregó: "Podremos vivir en una Argentina con pobreza cero". Hoy llega con el peronista Miguel Pichetto y seguramente le dirá al país un discurso con otra perspectiva. Tal vez, ni quiera acordarse del mensaje de hace cuatro años, porque la situación no es la misma. Y él tampoco. También un 1 de agosto, pero del 2003, el presidente Néstor Kirchner y entonces todavía amigo Eduardo Duhalde, celebraban en Hornillos el día de la Pachamama y la designación de la Quebrada como Patrimonio de la Humanidad. Los peronistas recordarán la frase de Néstor que endulzó los oídos: "La Patria comienza en Jujuy y termina en Tierra del Fuego...hay que estar juntos, unidos, para hacer una Argentina más justa". El posterior accidente del helicóptero en que viajaban fue una premonición que nadie supo o quiso ver.

No ayudan...

En Jujuy, las encuestas dicen que la boleta larga de Juntos somos el Cambio no ayuda a Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura a juntar votos. "Son todos macrismo", identifican los críticos. La boleta larga de Fernández y Fernández tampoco ayuda a Carolina Moisés y Carlos Cantero a levantar la puntería. "Son gente de Milagro Sala", sentencian sus detractores. El dilema no es sólo jujeño. Se repite en el país, donde en las dos fórmulas que polarizan mantienen hoy un empate técnico del terror: hay casi tantos anti-K como antimacri. Al parecer eso no les importa a los precandidatos, insisten en sus métodos detrás del gran objetivo: polarizar hasta obtener el 45% de los sufragios para alzarse con la Presidencia en la primera vuelta. Noviembre les exigiría superar el 50 % sobre los votos válidos positivos. Pero hoy todo indica que el nuevo presidente llegaría por la puerta del absurdo: podría no ganar el mejor, sino el menos malo.