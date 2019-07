Video: Por maltrato animal, podrían echar de Twich a conocida gamer

Una gamer colombiada conocida como Alinity Divine en la red social de videojuegos "Twich", transmitió en vivo el momento en el que "maltrató" a un gato mientras jugaba una partida de Apex Legends, y causó un fuerte rechazo en las redes sociales. Incluso, algunos usuarios pidieron que se la suspenda.

El pasado 18 de julio, durante una transmisión de Apex Legends, Alinity se enojó con su gato, que estaba demandando atención de la manera que solo los gatos saben, y lo arrojó bruscamente por encima de su cabeza.

Esta situación no sentó nada bien dentro de la comunidad de Twitch, incluso dentro del chat de su canal, denunciando que esas actitudes no estaban bien, Alinity no prestó atención a estos comentarios. I

De todas maneras, no sería la primera vez que la "streamer" tiene conductas cuanto menos polémicas en el trato sus mascotas. De hecho, hace poco tiempo se viralizó un video de la colombiana dándole de tomar vodka a uno de sus gatos.

Por este motivo es que, ahora el director creativo de la red social gamer Marcus Graham pidió que la popular jugadora sea banneada de la plataforma.

As a cat owner, I'm very upset over the recent news. I am also someone who does not have moderation powers or enforcement. Just like I can't fix your subscriptions.



I want to see a ban. I do not want to be harassed because you think that's the right thing to do.