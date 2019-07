Filmus pidió a los jujeños "contribuir con el voto para sacar adelante el país"

El diputado nacional Daniel Filmus brindó en Jujuy su respaldo a los precandidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos de cara a las próximas elecciones, e instó "a dar vuelta una página triste de la historia" y "contribuir con el voto para sacar adelante el país".



El legislador porteño agregó que "estamos convencidos de que no hay otra forma de salir de la crisis profunda que está llevando adelante (el presidente Mauricio) Macri si no es cambiando en esencia esa política".



Filmus expresó en Jujuy el apoyo de la "fórmula nacional" del Frente de Todos a la lista que encabeza la actual diputada nacional Carolina Moisés, acompañada de Carlos Cantero y Luciana Santillán, que competirá en las PASO del 11 de agosto.



"Para dar vuelta esta página tan triste de nuestra historia, necesitamos la mayor cantidad de votos que contribuyan a sacar adelante el país" sostuvo ante la prensa jujeña y añadió que una triunfo electoral "no va a ser la victoria de una fuerza política en particular sino la victoria de todos y de todas".



Filmus y los precandidatos del Frente de Todos participaron esta mañana de una jornada sobre "Educación, Ciencia y Universidad" en el auditorio del Centro de Empleados de Comercio de Jujuy; y por la tarde lo hacían en el seminario sobre patrimonio cultural en la localidad de Purmamarca, auspiciado por la Universidad Nacional de Jujuy, y dirigían una charla sobre educación, actualidad y futuro docente.