Tiro le ganó a Los Pumitas con lo justo

Sociedad de Tiro y Gimnasia se durmió y terminó pidiendo la hora en la victoria 3 a 2 ante Los Pumitas en el “Fortín de barrio Belgrano” en partido correspondiente a la décima fecha del Anual de la Liga del Ramal. Las acciones fueron controladas por Emilio Chocobar.

El “lobo” sampedreño sufrió porque no lo cerró en el momento justo y después se relajó. Porque ganaba cómodamente 3 a 0 y en el segundo tiempo, el equipo visitante descontó dos veces y hasta tuvo todo para dar vuelta el resultado, pero le faltó contundencia al momento de definir.

Fue un partido intenso, particularmente, en los últimos 45 minutos, donde a la visita le faltaron minutos para lograr la hazaña de bajar al equipo de Carlos Morales Santos, que viene demostrando una buena actuación en lo que va del torneo.

Durante el primer tiempo, el local fue dueño absoluto del partido, fue superior en todos los sectores y supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. A los 11 minutos tras un rebote en el travesaño, Santiago Mansilla encontró la pelota y la mandó al fondo de la red decretando la apertura del marcador.

Ahí nomás a los 14 minutos nuevamente apareció Santiago Mansilla y en un mano a mano con el golero Roque Leaños, la tiró por arriba aumentando la diferencia. Nada pudo hacer el plantel de Santa Clara, porque le faltó actitud, no tenía en claro cómo debía pararse para frenar al rival que demostró mucha contundencia al atacar y también al momento de marcar y defender, ya que no dejó pasar la pelota del medio campo.

En las pocas llegadas que tuvo la visita, careció de claridad. A los 29 minutos tras recibir un pase, Javier Gregorezín largó un tiro cruzado y puso el marcador tres arriba favorable al local, victoria parcial con la que se fueron al descanso.

La etapa complementaria fue otra historia, Tiro entró un tanto relajado con tres goles en el bolsillo, pero se topó con un rival distinto. Los Pumitas con un cambio total de actitud, se adueñaron de la pelota y manejaron el partido. A los 10 minutos lograron llegar al arco por intermedio de Daniel Pistán, que recibió el pase para entrar y lograr el descuento. Ese gol fue una inyección anímica para la visita, que no le dio respiro a su rival, llegando incluso a sumergirlo en un mar de nervios. A los 35, al no poder frenar a los delanteros de Santa Clara, cometieron una falta y el árbitro cobró penal que Matías Galván cambió por gol. Con el 3 a 2, el partido se tornó intenso, Los Pumitas tuvieron todo para alcanzar el empate, pero les faltó fuerza y contundencia y tal vez incurrieron en el error de respetar mucho a su rival. Tiro que lo ganaba cómodamente, terminó sufriendo, pero se llevó los tres puntos que le sirven para mantenerse en la tabla.

Otros resultados

En tanto los otros resultados que se dieron en el marco de la 10º fecha del “Bernabé Ramallo” fueron los siguientes: Atlético San Pedro le ganó a Deportivo Parapetí por 3 a 1, Defensores La Merced perdió ante Atlético Independiente por 3 a 2, Atlético El Polo venció a Río Grande de La Mendieta por 3 a 2 y Atlético Providencia dio cuenta de Deportivo La Merced por 2 a 1. Libre, en esta oportunidad, quedó Atlético La Esperanza.

La tabla de posiciones es liderada por Atlético San Pedro con 23 puntos, seguido por Atlético El Polo con 22, Tiro y Gimnasia con 20, Los Pumitas y Deportivo Parapetí con 14, Atlético La Esperanza con 13, Atlético Independiente con 10, Atlético Providencia con 9.