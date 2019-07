"En Jujuy hay una sola camiseta y nosotros defendemos esos intereses"

Por Riad Quintar (H)

Desde Juntos por el Cambio, ¿cómo vienen encarando la campaña para las elecciones de agosto?

-Venimos recorriendo y trabajando en toda la provincia prácticamente, hablando con los ciudadanos y escuchando los reclamos, entendiendo el momento que vivimos y en que hemos pasado este último tiempo, pero estamos convencidos de que ésta es una elección totalmente diferente a la de junio y vamos a tener mucho más apoyo y acompañamiento de los jujeños.

Comentaba que viene hablando con la gente en todos lados, ¿cuál es el principal pedido o reclamo?

-El principal reclamo se basa en la economía y en lograr una estabilización para poder crear más trabajo. Sabemos que estamos en el camino correcto y lo estamos viendo hoy con esta meseta, permitiendo que vuelva a haber esperanza en que esto va a cambiar. Por otro lado, la gran mayoría de la crisis es producto de la herencia recibida y que la gente lo reconoce, pero nosotros también tenemos que demostrar que somos capaces de salir adelante y dejar atrás esto y lograr una estabilidad para los jujeños.

Es un dirigente con gran trayectoria en la UCR y en la provincia, ¿en qué momento de su vida política encuentra esta candidatura?

-Me agarra en una etapa de mi vida donde el camino recorrido me dio la experiencia y la tranquilidad de poder representar a Jujuy y llegar a Buenos Aires a plantear las cosas que necesita la provincia, pero haciéndolo desde un lugar donde me van a tener que escuchar, no siendo simplemente un número más en la Cámara. Sin dudas que hemos logrado cosas importantes en este tiempo y venimos transformando Jujuy, por lo que vamos a dejar la voz en el Congreso y seguir gestionando más cosas para todos.

Entendiendo la relación que tiene Jujuy con el Gobierno de Macri, ¿va a ser un nexo entre la provincia y el Gobierno nacional para gestionar cosas?

-Sin lugar a dudas que voy a ocupar ese rol, siendo un nexo de los reclamos y las necesidades de los jujeños en la Nación. En estos cuatro años del mismo gobierno en la provincia tenemos que consolidar el futuro de Jujuy, terminando las obras iniciadas y logrando que la provincia sea reconocida a nivel mundial, como ahora lo es Cauchari y el tema del litio. En Jujuy hay una sola camiseta y nosotros defendemos esos intereses.

¿Cree que la interna del Partido Justicialista puede beneficiarlos en atraer nuevamente votos que se fueron en la última elección?

-Sin dudas vamos a recoger votos que se fueron, pero va a ser por lo que ocurre dentro de ese espacio, ya que vemos donde los candidatos presidenciales no le dan siquiera la adhesión a la boleta a sus listas, demostrando que vuelven con odio, resentimiento. Nos sorprende la voluntad de las boletas que van solo con diputados nacionales, ya que fueron humillados e insultados y así deciden seguir adelante con los que los rechazaron, fundamentalmente con la gente de La Cámpora. Por eso vamos a tener más votos, puesto que la gente ve un proyecto serio de gobierno en este lado.

¿Qué puede pasar en Jujuy en caso de que gane la oposición a nivel nacional?

-Volver al pasado sin lugar a dudas, donde la violencia y robar eran moneda corriente y los jujeños se habían acostumbrado a eso. Sumado a que será muy difícil seguir manteniendo todos los préstamos para obras y el acompañamiento que hoy tiene la provincia por parte de Nación. Jujuy necesita seguir este modelo y a nivel nacional es necesario cuatro años más de la fórmula Macri-Pichetto.

¿La incorporación de Pichetto a la fórmula presidencial suma o resta votos en la provincia?

-Esto suma por todos lados y desde todos los análisis. Sabemos que desde los votos que suma Pichetto es una cosa, pero suma como proyecto político al país, donde todos sabemos su condición y su compromiso por el país y su respeto por la institucionalidad, siendo un peronista republicano. En Jujuy hay una franja gruesa de peronistas dentro de nuestro espacio, representando y ampliando la base de sustentación y poniéndonos la misma camiseta que es por Jujuy y no volver al pasado que mucho daño hizo.

¿Con qué Ministerio se encontró y qué Ministerio va a dejar?

-Me encontré con el Ministerio que marcó a fuego la corrupción en la obra pública de Jujuy, donde veíamos gente que se hizo millonaria de la noche a la mañana contratando con el Estado y cuando llegamos esas empresas no volvieron a presentarse más para ninguna obra, demostrando lo que era la corrupción, con eso me encontré. En este nuevo Ministerio no existe una sola denuncia de corrupción, todas las obras fueron realizadas dentro del marco legal de contratación. Además, no había maquinaria, equipos aptos para obras en cualquier punto y en solo cuatro años compramos equipo e hicimos más rutas que en 20 años y conectamos más caminos y soluciones de años en la provincia.

¿Qué puede esperar el jujeño de Jorge Rizzotti en la Cámara de Diputados de la Nación?

-Un hombre que trabaje en beneficio de todos los jujeños, a través de gestión y con proyectos nuevos que sumen para la provincia. Por ejemplo, el caso de la vicuña, donde tenemos una increíble cantidad de cabezas y el kilo de lana se vende a 1.000 euros, lo que representaría un gran crecimiento en el mundo para Jujuy. Además, el tema del cannabis medicinal, siendo noticia siempre. En definitiva, vamos a ir a buscar los consensos para que a todos los jujeños nos vaya mejor.

Si tuviera que hablarle al jujeño que está enojado, que no decidió su voto, ¿qué le diría?

-Que revise la historia de los últimos 12 años en Jujuy y se va a dar cuenta que en la provincia hubo grandes cambios en los últimos cuatro. No caben dudas que haber recuperado la paz permitió recuperar el turismo, obras, rutas y más.