Un vocal solicitó que sesionen y la comuna le retuvo el sueldo

No cobra desde hace dos meses, tras hacer un pedido formal mediante nota.

Rubén García, vocal de la Comisión Municipal de Hipólito Yrigoyen, del departamento Humahuaca, denunció ayer que hace dos meses no percibe sus haberes luego de reclamar al comisionado, Walter Vargas, que se realicen las sesiones municipales como corresponde.

García denunció que la Comisión Municipal "no sesiona desde principios del mes de abril" y que "son muchos los temas de actualidad que se deben tratar con urgencia".

Tras realizar un pedido formal, mediante nota al presidente de la comuna quebradeña, para llevar a cabo las sesiones correspondientes, el vocal expuso que "el comisionado tomó represalias en mi contra".

"A partir de la presentación de la nota, el comisionado me retuvo el sueldo", denunció García y agregó que "se trata de una persecución política por parte del comisionado a mi persona".

El integrante de la comisión lamentó el hecho y afirmó que se presentó en varias ocasiones para solicitar una reunión con Walter Vargas y no obtuvo respuestas. "Todos los días pido una audiencia pero el comisionado no me quiere atender", dijo García.

"Necesito que me den una respuesta urgente, necesito cobrar mi sueldo como corresponde", afirmó el vocal y además reclamó que "el comisionado ponga en funcionamiento la comisión, para dar respuesta a los pedidos de los vecinos".

Finalmente, García adelantó que en el día de hoy realizará una presentación legal ante la Justicia para denunciar al comisionado por los delitos de "retención indebida de haberes", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público".

La localidad de Hipólito Yrigoyen está ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Humahuaca.