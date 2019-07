Encontraron un puma cachorro: “es difícil que vuelva a su hábitat”

Fue hallado por la zona de Palma Sola y ahora se encuentra en el Cafaju. Especialistas de ese refugio indicaron que no debieron sacarlo del lugar en donde lo encontraron.

El puma se encuentra bajo los cuidados del Cafaju desde el jueves pasado cuando esta entidad que se dedica al cuidado y rescate de la fauna silvestre en la provincia, recibió un llamado en donde le informaron sobre un puma bebé que había sido encontrado en una zona de Palma Sola.

Aparentemente la persona que lo halló, “vio que su madre lo tenía y que de repente lo dejó solo. Quizás pensó que lo había abandonado y con toda la buena intención lo levantó. Al no poder tenerlo se lo entregó a una persona que viven en Normenta que nos da aviso para que lo busquemos”, mencionó Eduardo Vargas, biólogo y uno de los referentes del Cafaju.

“Hoy en día lo tenemos acá y ese puma cambió totalmente su comportamiento. Además en el caso de los felinos en general ellos suelen cazar con sus madres y los pumas particularmente están con ella hasta los dos años aproximadamente. Aprenden las técnicas de caza y después se independizan y se hacen solitarios. Es difícil que vuelva a su hábitat”, añadió.

Siguió diciendo que “este cachorro no sabe cazar y no va a aprender porque nosotros no estamos capacitamos como una puma madre que le enseña. Y además nos está relacionado con que nosotros le damos de comer. Es un animal que está imposibilitado para volver a su hábitat normal”.

En ese sentido explicó que si se da otro caso similar a este donde alguien ve a un felino que deja a sus crías debe dejarlas en ese mismo lugar. Porque en realidad ella no dejó a sus crías y la persona debe alejarse rápidamente de ese lugar para que esa madre vuelva y busque a sus hijos ya sea puma u otro animal silvestre.