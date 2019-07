Julio Ferreyra: “Yo estoy con la vida, pero debe ser difícil para una mujer realizarse un aborto”

El Partido Justicialista juega su propia elección el próximo 11 de agosto, ya que cinco candidatos buscarán ser el ganador de las Paso y poder encabezar la lista de cara a octubre.

El ex candidato a gobernador Julio Ferreyra habló sobre el tema del aborto y fijó su postura en el tema, pero dejó en claro que tampoco es cerrado con el mismo. “Yo estoy con la vida, pero no estoy de acuerdo en ser demasiado agresivo con la gente que piensa distinto. De una cosa estoy seguro, debe ser difícil para una mujer tener que recurrir a realizarse un aborto, entonces no hay que ser demasiado duro a la hora de juzgar, pero estamos con la vida”.

Asimismo, dijo que irá a Buenos Aires a buscar trabajo y generar fuentes genuinas para las familias jujeñas que hoy sufren la desocupación. “Tenemos que buscar en Nación todos aquellos programas que puedan generar trabajo. Hay que olvidarse del trabajo en la administración pública porque no hay más”.

Por otro lado, dijo que su objetivo también será trabajar de manera incansable para que los chicos de la provincia no pasen más hambre. “Lo primero que haría, de llegar al Congreso, sería gestionar una partida adicional de fondos que nos garanticen de forma absoluta que las criaturas coman todos los días porque hemos visto demasiada hambre en la provincia”.