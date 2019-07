"Un juicio laboral no dura menos de 3 años"

La merma en la cantidad de litigiosidad laboral resgistrada en la provincia en el primer trimestre del año puede deberse a numerosos motivos. Para conocer estas causas, el Tribuno de Jujuy dialogó con Nicolás Pockorny, abogado laboralista, quien aclaró que hay una multiplicidad de causas y que varían dependiendo la actividad y el ámbito del cual se trate.

Estimativamente en la provincia, la resolución de un juicio laboral puede demorar entre 3 y 5 años. En algunos casos se prolonga más.

"La ley advierte que para hacer un juicio laboral con ART tiene que hacerse un paso previo por comisiones médicas y si bien Jujuy adhirió a esta ley, en la provincia no es obligatorio hacerlo. Esa comisión médica es la que determina el porcentaje de incapacidad laboral y en base al porcentaje de incapacidad laboral, la ART paga una indemnización" manifestó el letrado, por lo que consideró que probablemente el informe de la SRT pretende demostrar que "la adhesión al régimen de comisiones médicas está logrando que el trabajador pueda conseguir un arreglo extrajudicialmente en instancias administrativas y evitar un juicio".

En este sentido Pockorny remarcó que otras de las posibles causas por las cuales haya una baja en los juicios laborales tiene que ver con una mejora en las medidas de prevención de las ART; también influye el temor de una persona a perder su trabajo si inicia acciones legales y eso se agrava si el trabajador es de edad avanzada ya que le será mas difícil conseguir otro trabajo. "No es lo mismo un joven de 25 años que puede conseguir trabajo más rápido que un adulto que le costará más insertarse nuevamente en el mundo laboral", señaló.

En esto también influye la demora en la resolución de juicios laborales. Según dijo, en la provincia "un juicio laboral no tarda menos de 3 años para obtener una sentencia firme, y si es contra el Estado provincial demora aún más, puede ser hasta 5 años. Igualmente en otras provincias la Justicia es más lenta".

A raíz de esto muchos trabajadores optan por llegar a un acuerdo antes que iniciar acciones legales, lo cual hace también a la merma en la litigiosidad laboral.

La situación económica es otro factor importante a tener en cuenta. "La necesidad económica hace que un trabajador prefiera recibir menos dinero a cambio de renunciar a un juicio laboral que esperar años, pese a que la suma pueda ser mayor", indicó el letrado.

El comercio, el más afectado

Por otra parte, mencionó que hay mayor riesgo de litigiosidad laboral en el ámbito privado que en el sector público. "Pese a que hay mayor cantidad de empleados públicos, no siempre hay mayor cantidad de juicios laborales en ese ámbito. El empleado público no quiere que lo echen, quiere preservar su trabajo" y aclaró que por el contrario hay mayores riesgos de juicios laborales en el privado, especialmente en rubros como la construcción o la industria. "Hay mucho más riesgo en una obra en construcción que atendiendo un local en el shopping. Sin embargo, los empleados de comercio son el sindicato más grande del país por lo que me inclino a pensar que es el rubro con mayor cantidad de juicios laborales en la provincia", concluyó.