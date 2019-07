Matías Córdoba y la vara alta para la próxima temporada

Los goles de la temporada pasada a Matías Córdoba le dejaron la vara alta para lo que se viene. Y eso el delantero de Gimnasia y Esgrima lo sabe, aunque lo toma con calma.

"No sé si presión, siempre que salgo a la cancha disfruto de lo que hago, me divierto jugando al fútbol, juego libre, esa es la libertad que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico", apuntó.

El futbolista nacido en San Pedro de Jujuy reconoció que llegaron ofertas para contar con sus servicios, "tuve bastantes propuestas, la verdad me pone contento porque es lo que uno siempre busca, seguir progresando, para mí, para mi familia, obviamente hoy soy jugador de Gimnasia y Esgrima y voy a seguir buscando en lo que me queda aquí", expresó Córdoba agregando que "irme a primera era lo que tenía pensado, si se concretaba me iba a poner muy feliz, pero como decía recién, hoy estoy aquí y muy contento".

Consultado sobre los clubes, destacó que "fueron varios", el que más cerca estuvo fue "Patronato de Paraná, me llamó Mario Sciacqua, el técnico del equipo".

Amén de todo, el delantero del "lobo" sabe que partir a nuevos horizontes es el sueño de todo futbolista, "es el sueño de todo chico, más siendo uno jujeño lo ve de otra manera, pero sé que todavía me queda tiempo, soy chico, tengo cosas por mejorar, estoy tranquilo y ojalá el día de mañana se pueda concretar", sostuvo.

Gimnasia y Esgrima va entrando en la recta final de la parte dura de pretemporada, la cual fue "bastante bien, hicimos una pretemporada muy buena, fuerte con conceptos claros que queremos para el campeonato".

Córdoba aparece en otro puesto, "ahora me está tocando pararme de media punta, una posición en la cual terminé jugando la temporada pasada, me voy acostumbrando al puesto, me dan confianza que es importante, pero me gusta siempre y cuando esté cerca del arco rival", subrayó al tiempo que ponderó el nivel de refuerzos, "con Gonzalo Castillejos y Walter Busse nos hablan bastante, son jugadores importantes que los tenemos gracias a Dios en el plantel", finalizó.

Los trabajos

El plantel se movió ayer en doble turno y hoy lo hará solamente por la mañana, siempre en "Papel NOA".

Algunos jugadores sintieron los trabajos fuertes, Álvaro Cazula se recupera de un dolor en el pie derecho, por su parte Carlos Morel se recupera de una molestia en el hombro y muñeca izquierda.