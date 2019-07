Crítica situación de los empleados de comercio

En este último tiempo han cerrado aproximadamente unos treinta comercios y se perdieron unos 120 puestos de trabajo, según indicó el titular del Centro de Empleados de Comercio, Miguel Angel Mamaní, quien calificó la situación de muy grave y en la que no solo se ven afectados los trabajadores sino también el empresario que se dedica a esta actividad. Todo producto de las caídas de las ventas, del incremento excesivo de las tarifas de servicios públicos y de la presión fiscal.

El dirigente gremial también lamentó el crecimiento del comercio informal, pero dijo que la gente lo necesita.

El gremialista detalló que "lo estamos sufriendo con la precarización laboral, con el pago de nuestros sueldos en cuotas muchísimas veces atrasados, y muchos compañeros todavía no han podido cobrar la primera cuota del sueldo anual complementario. Entonces nosotros estamos viviendo un proceso que nos afecta demasiado, y obviamente que es una situación que no se aguanta. La verdad que a esta altura del partido, las medidas que toma el Gobierno son paliativas, tratando de mantener el consumo; no lo logra y en consecuencia nosotros sufrimos esta situación cada vez más".

En cuanto a si favorecería al comercio la comentada reforma laboral que se produciría, opinó que no y que lamentablemente lo único que generaría es mayor recesión. "Convengamos que el problema del país o por lo menos desde mi óptica, es el deterioro del mercado interno, que trajo como consecuencia a su vez el deterioro del aparato productivo, y en consecuencia todos los trabajadores estamos sufriendo un proceso de precarización laboral. Creo que la reforma sería ajustar mucho más sobre la clase trabajadora y cada vez tendríamos menos para consumir y en consecuencia habría menos necesidad de producir. Y a la vez, como no seríamos competitivos, seguramente tampoco podríamos vender mucho afuera más que nuestras materias primas y sin ningún tipo de valor agregado, lo que nos confinaría a ser un país agroexportador y, la verdad, sin futuro".

Por otra parte, el titular del CEC consideró que "a pesar que el dólar ha bajado, lamentablemente no ha beneficiado al comercio, porque hay una cosa que es cierta y es que cuando el dólar sube, todos los precios suben, pero cuando el dólar baja, los precios se mantienen; entonces no hemos visto un cambio, o por lo menos no nosotros". Y en cuanto a la inflación dijo que se mantiene y no la han reducido. "Nosotros lo vemos a diario con el incremento del precio del combustible, de la electricidad, el agua, el gas, estamos cada vez más complicados, entonces no avizoramos una realidad que nos dé la expectativa a futuro o que a fin de año esto empiece a mejorar. Creo que el Gobierno nacional de hace rato viene dando manotazos de ahogado tratando de salvar la ropa, pero no lo consigue y genera una situación compleja para toda la población".

De sus dichos se desprende que no sienten para nada que la crisis se haya aplacado para el sector, y que además hay una coyuntura en donde además los trabajadores mercantiles se ven afectados por los constantes paros del transporte. Asimismo, indicó que "cuando se generan los paros de la Unión Tranviarios Automotor, entendemos que son por reclamos justos y de hecho nos gustaría estar en la calle con ellos; pero también entendemos que es por una situación que los afecta a ellos. De esto, nosotros resultamos mucho más afectados todavía: tenemos que pagar cuatro boletos de colectivo durante el día y los días que no hay transporte nos vemos obligados a recurrir al transporte alternativo que es más caro. Y quién paga, quién nos ayuda con eso, ni el Gobierno nacional ni el provincial ni la Municipalidad, no tenemos los medios para suplir toda esta situación de carencia que nos hace atravesar el Gobierno nacional".

Asimismo, Mamaní señaló que lamentablemente hay un déficit "por lo menos de nuestro sindicato, de no tener registros o datos, y es un compromiso que asumimos a futuro por tener una secretaría de estadísticas que nos permita contabilizar o por lo menos tener una idea de porcentaje. Pero sí sabemos que en este último tiempo han cerrado aproximadamente unos 30 comercios y se han perdido 120 puestos de trabajo, y por lo menos nosotros vemos una realidad que nos golpea y mucho".

En relación a si se está viendo mejoras en las ventas comerciales con respecto al movimiento turístico de estas semanas de vacaciones de invierno apuntó que no se ve demasiado en la realidad porque el turista no viene a generar un consumo importante, y explicó que a lo sumo pasa el día. "Debemos recordar que por lo menos Jujuy es una provincia de paso, ya que la mayor parte de los turistas hace base en Salta y luego visita Jujuy. Quizás mejoró la situación del turismo para los compañeros hoteleros y gastronómicos, pero para el comercio no", finalizó.