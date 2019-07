Escritora jujeña será parte de la Feria del Libro de Lima

La escritora jujeña Ildiko Nassr, representará a la Argentina en la 24º Feria Internacional del Libro de Lima que hasta el 4 de agosto se lleva a cabo en aquella ciudad peruana. La autora, referente nacional de la microficción, será una de las protagonistas, junto a otros invitados de Perú y de España, de la IXº Jornada Peruana de Minificción que se realiza en este marco. Allí ofrecerá un taller, será parte de conversatorios y presentará su más reciente libro llamado "Urgencias, disimulos y rutinas". Nassr en diálogo con nuestro medio brindó detalles de las actividades que tiene previstas en el vecino país.

Así contó que hoy brindará el taller denominado "Microtaller de microrelatos". Al respecto manifestó, "es una propuesta para estudiantes secundarios. Allí daré un panorama de lo que es la microficción en Argentina considerando que cada país tiene sus características y particulares distinciones en lo que se refiere a este género. Además preparé materiales de autores jujeños y también de escritores argentinos e invitaré a los presente a escribir. Es un taller de estímulo creativo en el que trabajaremos la lectura y con disparadores podrán escribir", detalló.

"Vivir para escribir"

Luego señaló que ofrecerá también hoy la charla titulada "Vivir para escribir", "allí contaré mi experiencia como escritora que se vincula con la presentación de mi nuevo libro ‘Urgencias, disimulos y rutinas‘". Sobre esta obra publicada por editorial Micrópolis contó, "es una antología personal que reúne una selección de 150 textos narrativos incluidos en mis libros de los últimos 20 años y textos inéditos de este último año. Elegí los trabajos que más me gustan de cada uno de mis libros publicados e incluí también materiales inéditos. Este recorrido muestra de cómo va cambiando mi mirada y escritura", indicó

Asimismo destacó que en Lima será parte del conversatorio "Antes del Alba, microficciones dentro de la narrativa de Roberto Mora" donde compartirá impresiones con el autor nacido en Trujillo.

Durante la charla con El Tribuno de Jujuy, Nassr se mostró feliz por la convocatoria a este importante encuentro en Perú, "Para mí es un orgullo ser valorada en este universo, es mejor que cualquier premio, agradezco el reconocimiento de mis pares que me convocan para el encuentro", aseveró.

Después indicó que con su nuevo libro espera recorrer encuentros literarios internacionales y adelantó que ya fue convocada al Congreso Internacional de Microficcón que será el año que viene también en Lima.

Ya en los tramos finales de la charla reflexionó sobre el singular universo de la microficción, "el mundo de la microficción es fascinante, uno vincula lo breve con algo fácil y no lo es, ni es rápido de hacer, creo que te puede cambiar la vida leer un microrrelato bueno. Y es el mundo más generoso, somos una familia y compartimos sin egoísmos información, datos, convocatorias, materiales y eso te llena, te satisface formar parte de esta comunidad de la microficción. Y es algo que destaco porque no pasa lo mismo en otros ámbitos de escritores donde no son tan cordiales ni abiertos", aseguró para concluir.

Feria Internacional del Libro de Lima

La 24º Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019) se llevará a cabo hasta el 4 de agosto y tendrá como país invitado de honor a uno que pertenece al mundo de la ficción: el Universo Vargas Llosa, donde a partir de conferencias, mesas redondas, conversatorios y homenajes, conducidos por reconocidos expertos nacionales y extranjeros, el público podrá adentrarse en cada rincón del universo del Premio Nobel de Literatura.

Importantes autores internacionales acompañarán al invitado de honor, tales como el Premio Nobel de Literatura (2008), Jean-Marie Gustave Le Clézio, reconocido autor francés con más de 40 obras, entre novelas y libros infantiles, de las cuales destacan “El diluvio”, “La cuarentena” o “La música del hambre”. Participará también la nicaragüense Gioconda Belli, una de las escritoras latinoamericanas más leídas en América y Europa. Sus obras han sido traducidas a más de veinte idiomas. Algunas de ellas son la icónica novela “La mujer habitada” y la futurista “Waslala”.

La dramaturga y doctora en literatura y poder, Elena Guichot, quien ha analizado la obra teatral de Mario Vargas Llosa a través de estudios como Vargas Llosa en escena y la Dramaturgia de Mario Vargas Llosa, será parte del programa especial en su honor.

Como todos los años, la FIL Lima 2019 llegará con más de 80 autores internacionales, y ofrecerá alrededor de 800 actividades culturales vinculadas a la literatura, poesía, crítica literaria, el lenguaje visual, la narrativa del cómic, así como un programa dirigido al público juvenil e infantil. Asimismo, la FIL Lima tocará temas de actualidad como ética, gobierno y sociedad; género e igualdades, periodismo, ceremonias y homenajes.

La FIL Lima congrega a autores, editores, libreros y lectores del Perú y el extranjero, y se ha consolidado como la propuesta cultural más grande y prestigiosa del Perú, debido a su gran convocatoria y calidad.

La Cámara Peruana del Libro es la institución gremial que organiza la FIL Lima, como parte de su labor de fomentar e incentivar la difusión del libro y el hábito de la lectura, así como impulsar la educación y la cultura en el Perú desde hace 72 años.