Estaciones de GNC en la mira de los ediles de Perico

PERICO (Corresponsal). La ciudad de las ferias atraviesa una nueva discusión: si las estaciones de GNC que funcionan están en condiciones de trabajar.

Después de lo sucedido en la estación "La Mariposa", donde hubo una explosión y un operario accidentado, saltó la polémica si la expendedora de GNC en cuestión cumplía con todos los permisos, teniendo en cuenta que está ubicada frente a la escuela Nº 236 "Provincia de Santa Fe".

Ahora el municipio local, por perdido del Concejo Deliberante, clausuró la estación de GNC "La Mariposa" y paralizó la obra de un nuevo emprendimiento de este tipo que se construía en la esquina de la calle 9 de Julio y avenida Belgrano.

El concejal Walter Cardozo dijo al respecto que "este Concejo ha emitido una resolución, solicitando al Departamento Ejecutivo que proceda a inhabilitar preventivamente la estación de servicio GNC "La Mariposa", hasta que se tenga el informe de la pericia técnica necesaria con relación a los motivos de la explosión que se produjo en la mencionada estación. También se analiza la existencia de la Ordenanza 1068/2015, la cual no se estaría respetando".

Cardozo también se refirió a la nueva estación de GNC que se construye al lado de un supermercado y dijo que "se estaría por habilitar una nueva estación de GNC, que no cumple con los requisitos teniendo en cuenta lo que dice la Ordenanza. Entonces hemos solicitado la paralización de la obra y la no habilitación en forma definitiva porque en ese sector está prohibido, primero por no cumplir la distancia de los 16 metros del ancho de calle que debe tener mínimamente para que funcione, segundo no cumple la distancias entre una estación de servicio de otra, que es de 300 metros , y demás requisitos incumplidos relacionados a la titularidad del inmueble".

El edil comunicó que desde el bloque radical se pidió que no se habilite ninguna de las dos estaciones de servicio de GNC.

El concejal Federico Manente, por su parte, dijo que "yo también interpreto según la Ordenanza 1.068 que la puerta que usó el Ejecutivo, no sé por conveniencia de quien, fue el artículo 29, para habilitar esta estación de GNC; me parece mal, ese artículo no debería estar, pero bueno son los hechos, y las personas que aprobaron se harán cargo".

También solicitó al Departamento Ejecutivo que se analice todas las estaciones de servicio a través del Departamento de Seguridad e Higiene de la comuna, pero también a través de Bomberos y Policía de la Provincia y se pida un informe a Gasnor. Medidas que consideraron necesarias para prevenir y saber en qué condiciones están trabajando las demás estaciones de la ciudad.