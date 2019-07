Puma cachorro condenado a vivir lejos de su hábitat

Un pequeño puma se encuentra bajo los cuidados del Cafaju desde el jueves pasado, cuando el Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy recibió un llamado en donde le informaron sobre el animal que había sido encontrado en una zona cercana a la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara, en el Ramal jujeño.

Aparentemente la persona que lo halló, "vio que su madre lo tenía y que de repente lo dejó solo. Quizás pensó que lo había abandonado y con toda la buena intención lo levantó. Al no poder tenerlo se lo entregó a una persona que vive en Normenta que nos dio el aviso para que lo busquemos", mencionó Eduardo Vargas, biólogo y uno de los referentes del mencionado centro, que está en cercanías de la localidad de El Carmen, en la zona del camping municipal.

"Hoy en día lo tenemos acá y ese puma cambió totalmente su comportamiento. Además, en el caso de los felinos, en general, ellos suelen cazar con sus madres y los pumas particularmente están con ella hasta los dos años aproximadamente. Aprenden las técnicas de caza y después se independizan y se hacen solitarios. Es difícil que vuelva a su hábitat natural", añadió el biólogo al referirse a su readaptación al entorno natural, que se tiene que dar con los animales, en especial los de su misma especie.

Siguió diciendo que "este cachorro no sabe cazar y no va a aprender porque nosotros no estamos capacitados como una puma madre que le enseña. Y además no está relacionado, ya que nosotros le damos de comer. Es un animal que está imposibilitado para volver a su hábitat normal".

No tocar a las crías

En ese sentido Vargas explicó que si se da otro caso similar a este, en el que una persona ve a un felino que deja a sus crías, debe dejarlas en ese mismo lugar y no tocarlas. Porque en realidad ella no dejó a sus crías y la persona debe alejarse rápidamente de ese lugar para que esa madre vuelva y busque a sus hijos, ya sea puma u otro animal silvestre, para seguir cuidándolos en su ambiente.

"Es muy probable que en el caso de este puma cachorro, su madre se haya ocultado por temor cuando vio a la persona que lo encontró", indicó para finalizar el especialista consultado por El Tribuno de Jujuy.