La dirigencia le hizo un "ofrecimiento" a Ginóbili para volver a los "Spurs"

Ya sin Dante Cunningham, Quincy Pondexter, Donatas Motiejunas y Davis Bertans, pero con la renovación asegurada de Rudy Gay y los arribos de DeMarre Carroll (Brooklyn Nets), Trey Lyles (Denver Nuggets) y Quinndary Weatherspoon, Luka Samanic y Keldon Johnson vía Draft, los San Antonio Spurs se rearman para mejorar lo hecho en la temporada pasada, en la que cayeron en la primera ronda de la Conferencia Oeste al perder por 4 a 3 ante Denver Nuggets.

Mientras Gregg Popovich se encuentra actualmente abocado a su tarea como entrenador de la Selección de Estados Unidos (disputará el Mundial de China del 31 de agosto al 15 de septiembre), la dirigencia de la franquicia texana dio un golpe de efecto al anunciar a Tim Duncan como nuevo entrenador asistente del primer equipo.

Sin embargo, según informa Marc Stein en The New York Times, los mandatarios de los Spurs también tantearon la posibilidad de sumar en el mismo cargo a otro emblema de la institución: Manu Ginóbili.

"El tema del entrenador asistente, según me han dicho, también fue comentado con Ginóbili, que solo lleva una temporada retirado y, aparentemente, no está todavía preparado para volver. Duncan aceptó felizmente y se convirtió junto con Will Hardy en nuevo entrenador de los de San Antonio", sostuvo el mencionado periodista.

El bahiense, en las distintas notas que concedió tras dejar la actividad profesional, siempre dejó en claro que por el momento no tiene intenciones de estar vinculado nuevamente al básquet y que quiere aprovechar el tiempo para viajar y estar junto a su familia, algo de lo que se vio privado durante las 16 temporadas que disputó en la NBA, en las que ganó 4 anillos (2003, 2005, 2007 y 2014).

Ginóbili, junto a Popovich, forma la tercera pareja entrenador-jugador más ganadora de la historia de los playoffs, con 135 triunfos.

Al enterarse del nombramiento de su ex compañero, el argentino bromeó en su cuenta de Twitter. "¡Gran noticia! ¡Estoy muy feliz por él! Siempre supe que Will Hardy llegaría al banco de suplentes", escribió.

Awesome news! So happy for him!



Always knew Will Hardy was gonna make it to the front of the bench! 😜 https://t.co/PWI6adr4Ck