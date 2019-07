Efectos de la situación económica en Argentina

"La situación de la pobreza en Argentina y en particular de la pobreza que afecta a niñas, niños y adolescentes sigue mostrando un panorama preocupante", indica el informe de la Unicef.

Se trata de una problemática que se puede evidenciar en una gran cantidad de barrios de diferentes provincias. Razón por la cual "se ha convertido en una deuda estructural", y por consiguiente "se mantiene vigente en la agenda pública, e incluso en las plataformas políticas de la mayoría de los partidos y gobierno", y más que nada ahora, que el país se encuentra de cara a las comicios presidenciales del próximo 27 de octubre.

Pero más allá de convertirse en una promesa de campaña, esta es una situación que requiere interpelarnos como sociedad y más que nada "requiere de acuerdos de largo plazo que involucren a todos los actores políticos, acompañados de una sociedad civil movilizada y de un compromiso de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo", concluye Unicef.

Alimentación

El informe indica que los resultados de su trabajo de campo en materia de nutrición muestran que la alimentación y la dieta de las familias de sectores vulnerables está compuesta de forma casi exclusiva por harinas y azúcar, que se han incrementado las restricciones en el consumo de alimentos tanto en su cantidad como en su calidad, como por ejemplo reducción del consumo de alimentos con proteínas de origen animal, sobre todo carne vacuna y lácteos debido al aumento de precios.

Otro es el caso de los merenderos y comedores en los que "se ha incrementado el número de asistentes y se observó una mayor apetencia de comida, producto de la ausencia de alimento en los hogares".

Salud

En esta investigación, Unicef también observó que en las familias en situación de vulnerabilidad son recurrentes los padecimientos crónicos habiendo sido las afecciones más mencionadas "las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), entre ellas, gastroenteritis y diarreas, asociadas a las prácticas de búsqueda y recolección en basurales".

Sobre la salud mental, se identificó el aumento del malestar psicológico expresado en problemas de conducta, manifestaciones de ansiedad y déficit de atención en niños y niñas. Mientras que en los adolescentes se observó un mayor estrés y alteraciones del estado de ánimo.

Educación

Como el menor de los males, se detectan algunos problemas de repitencia. Pero también hay situaciones de abandono escolar, específicamente en las transiciones del nivel primario al secundario, "cuando los adolescentes asumen responsabilidades de cuidado de hermanos e hijos, acompañamiento a adultos mayores y mayormente entre los adolescentes varones, incorporación al mundo del trabajo".

Porcentajes que comprometen el futuro del país

Por Lucas Dapena, titular de la Fundación Mediterránea del NOA.

Considerando los datos publicados por el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) podemos decir que en la Argentina, 1 de cada 2 chicos es pobre debido a que indica que el 48,47% de las personas entre 0 y 7 años del país están atravesando esta situación, un porcentaje que compromete el futuro. En primer lugar para salir de la pobreza estructural se necesitan dos cosas: inversión y educación. Pero siempre teniendo en cuenta que de la pobreza estructural no se sale de un día para el otro, a diferencia de la pobreza monetaria que se termina inmediatamente cuando la persona empieza a trabajar. La generación actual de niños y adolescentes es la que deberían sentar las bases para una salida de la pobreza estructural.

Sin embargo, desde una perspectiva socio-económica, si no se les brinda a los chicos las herramientas y los alimentos para que se desarrollen debidamente, crecen con desventaja tanto en la escuela, como en el mercado laboral y demás actividades que deban desarrollar.

Es decir que la alimentación es un factor decisivo para el crecimiento y el futuro. Continuando con la alimentación, es una realidad que también influye, que hay niños que están mal alimentados.

Es decir que ante la falta de educación nutricional algunas familias eligen comprar determinados alimentos y no otros con altos nutrientes. Este es el corazón de un problema estructural, entre otras muchas variables como vivienda, que no nos va a permitir salir más de la pobreza. La pobreza en niños y adolescentes es una problemática que no sólo es de actualidad sino que tendrá fuerte implicancia en el futuro por eso resulta necesario pensar en “soluciones” de corto, mediano y largo plazo. Entre las políticas de corto plazo y aclarando que sólo de forma paliativa, sería de mucha ayuda que todas las instituciones educativas pudieran ofrecer suplementos nutricionales.

Claro que hablando de asistencialismo bien entendido y ante la gravedad del asunto. De mediano plazo sería la inversión para la generación de empleo privado ya que otro de los factores que contribuyen al crecimiento de la pobreza es la falta de puestos de trabajo. Es ante estos factores que repiten en todo el NOA, que podríamos decir que una política a largo plazo sería el fortalecimiento de los sectores económicos genuinos como minería, agricultura, turismo y energías renovables, sectores en los que tanto Jujuy como Salta somos buenos.