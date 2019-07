El desafío de Sanabria

Si un equipo logra buenos resultados, la gente va al estadio. Esto sucede en cualquier punto del país y en la categoría. Ignacio Sanabria es consciente que tener un buen arranque en el torneo Primera Nacional que se viene, servirá para seducir a los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima.

El lateral-volante izquierdo del "lobo" destacó el trabajo que se está realizando "ya estamos bien, en los partidos amistoso que jugamos agarramos rápido el sistema que quiere Marcelo, Herrera DT del equipo, siento que estamos bien encaminados y a la espera de lo que va a ser el inicio de la temporada", explicó. Sucede que el plantel estuvo a la altura de las exigencias físicas "hicimos una pretemporada muy buena, hace rato que no hacía un trabajo así. Por eso calculo que vamos a andar once puntos, no diez", opinó.

Para Sanabria fue importante comenzar con mucho tiempo de anticipación "nosotros, sobre todo los de aquí, comenzamos hace dos meses, primero nos quejábamos, decíamos volvemos temprano, pero ahora te vas dando cuenta que recién estamos viendo los resultados, le agarramos la mano al sistema, los conceptos que tiene el técnico", sostuvo.

Sucede que "agarramos rápido el sistema, los que veníamos trabajando hicimos a los que llegaron que se adapten rápido al equipo, al trabajo, además Marcelo Herrera es insistente, entrena mucho, con Colón hicimos un buen partido, con Atlético Tucumán, también, pero con San Martín se notó que era ya un rival de la misma categoría, era más roce, era otro partido", comentó el defensor nacido en Libertador General San Martín que se siente a gusto con lo que propone el técnico "Popeye" Herrera "me encanta el sistema, sobre todo porque paso mucho al ataque, me siento cómodo, ir, volver, pero para eso uno debe estar bien físicamente porque si no, no llegas a los noventa minutos". Todo hace a un sueño que debe ser coronado con el ascenso, sobre todo para comenzar a darle alegrías a la gente de Jujuy porque los últimos años no fueron los mejores, y de eso es consciente "Nacho" Sanabria "hace dos, tres años que venimos peleando el descenso, el año pasado zafamos con lo justo, ojalá este año cambiemos esa carátula, la imagen de la última temporada y partido a partido vamos ganando confianza y entusiasmando a la gente", puntualizó agregando "como en cualquier lado si nos va bien la gente va a ir a la cancha, dependerá de nosotros", explicó.

"Se viene una temporada complicada, con muchos equipos con historia como Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, los tucumanos, va a ser un campeonato muy duro, el que saque mínima ventaja es el que va a estar arriba", finalizó Sanabria.