Penúltimo episodio del Apertura

Desde las 16.15 jugarán las primeras de Malvinas vs El Cruce, Los Perales vs Luján y Cuyaya vs Alto Juniors. Se programó la última fecha.

De a poco se apagando el Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol, que ya tiene a Altos Hornos Zapla que aún debe definir si mantendrá o no el invicto, pero todos los clubes deberán sumar la mayor cantidad de unidades en este 16º capítulo programado que iniciará mañana y en la fecha final, también detallada en la última reunión de delegados, para engrosar su puntaje en la tabla general que clasificará a los 8 primeros a la Copa Jujuy 2020.

Así será que mañana desde las 16.15 se jugarán los 3 encuentros de la grilla inicial. En el "Fortín Gaucho" Los Perales vs Deportivo Luján (árbitro Alejandro Mena); en el "Líbero Bravo" Malvinas vs El Cruce (Roberto Villegas) y en "La Tablada", Atlético Cuyaya vs Alto Juniors (Sergio López).

Mientras que el sábado a partir de las 16.15 se desplegarán los dos cotejos. En "La Tablada" General Belgrano vs Gimnasia y Esgrima (Augusto Cardozo) y en el "Fausto Tejerina" Universitario vs San Francisco (Luis López).

Y el domingo a las 11.15 en "La Tablada" lo harán Sportivo Palermo vs Talleres de Perico (Pablo Tellez). En tanto que por la tarde, 16.15, se completarán los partidos en idéntico horario pero diferentes escenarios. En el "Líbero Bravo" General Lavalle vs Asociación Atlética La Viña (Cristian Carrillo); en "La Tablada" Ciudad de Nieva vs Atlético Gorriti (Maizares) y en el "Emilio Fabrizzi" Altos Hornos Zapla vs Atlético Palpalá (Víctor Condo) en el clásico siderúrgico.

En tanto que el martes 30 del corriente se disputará en partido postergado de la fecha 7 entre San Francisco y Alto Juniors en Moreno.

Del mismo modo en la tradicional reunión de los lunes en la sede liguista también se programó la fecha 17. La misma arrancará el viernes 2 de agosto con 5 duelos que empezarán a las 16.15. En el "Emilio Fabrizzi" se medirán Atlético Palpalá vs Atlético Cuyaya; en el "Líbero Bravo" Alto Juniors vs Islas Malvinas; en "La Tablada" El Cruce vs General Belgrano; en Papel Noa, Gimnasia y Esgrima vs Los Perales y en el "Fausto Tejerina", Atlético Gorriti vs General Lavalle.

Y el domingo 4 de agosto a las 11.15 en "La Tablada", Deportivo Lujan vs Universitario. En horario vespertino, 16.15, jugarán en "La Tablada", Asociación Atlética La Viña vs Sportivo Palermo; en el "Plinio Zabala", Talleres vs Altos Hornos Zapla y en el "Líbero Bravo", San Francisco vs Ciudad de Nieva.

La 14º del "Rosa Barrios"

La fecha 14 del Torneo de Fútbol Femenino ‘Rosa Barrios’ tiene todos los partidos en horario matutino. El sábado a las 11.15 en cancha a designar jugarán San Francisco vs Belgrano y en "Jorge Newbery" Atlético Palpalá vs La Viña. El domingo a las 11.15 en Veteranos del Norte, Luján vs Los Perales; en Agua Potable, El Cruce vs Palermo; en Malvinas, Islas Malvinas vs Cuyaya; en Rectorado, Universitario vs Zapla; en el Perico, Talleres vs Gimnasia y en "Líbero Bravo", Lavalle vs Gorriti