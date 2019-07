Falleció el joven jujeño que tenía cáncer y esperaba trasplante

Lamentablemente, Ignacio Fernández, el joven jujeño que padecía cáncer y debía viajar a Buenos Aires, falleció ayer tras sufrir un paro cardíaco a las 4.30 de la madrugada.

Ignacio Fernández vivía en San Pedrito y desde el año pasado que luchaba contra una leucemia linfoblástica aguda.

Desde junio que solicitaba trasladarse allí pero recién logró efectuar el viaje el jueves 11, ya se encontraba en estado crítico. Su familia agradeció a la sociedad jujeña por su gran ayuda.

Más conocido como "Nacho", precisaba ese viaje con suma urgencia por un trasplante de médula ósea. Él solicitaba trasladarse junto a sus familiares, ya que algunos de ellos podían tener la compatibilidad requerida para un posible trasplante. Debían realizar evaluaciones previas.

Por esa razón, desde las redes sociales y por los medios de comunicación solicitaba a la población colaboración para el viaje y también al Ministerio de Salud que solamente le cubría el traslado a su padre y a él.

Después de ese intenso e insistente pedido, el Ministerio de Salud finalmente se hizo cargo de todos los gastos y pudo viajar a Buenos Aires el jueves 11, pero ya estaba muy mal.

Sumado a eso, cuando se aprobó el pedido por parte del ministerio, hubo más demoras debido a que allá no encontraban camas en ningún hospital porteño.

Cuando se realizó el viaje, el cuadro de salud de "Nacho" se había agravado bastante, pudieron viajar su padre, su hermano y él.

Dolidos pero agradecidos

Ignacio Fernández vivía en barrio San Pedrito y tenía solo 24 años. Su historia trascendió, primero por las redes y luego tras una publicación de El Tribuno de Jujuy el 1 de julio.

La noticia conmocionó a una gran cantidad de usuarios de Facebook que lamentaron con mucho dolor la pérdida de este joven que movilizó a muchas personas cuando su caso se dio a conocer públicamente.

Tras una comunicación telefónica con sus familiares que se encuentran en Buenos Aires realizando todos los trámites correspondientes para su traslado a Jujuy, se pudo saber que el ministerio se hará cargo de traer su cuerpo para que sea velado en la provincia.

La familia de Ignacio Fernández, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, pese a su dolor se mostró muy agradecida con todas las personas, medios de comunicación y otras instituciones que se sumaron a la campaña "Todos Por Nacho". Colaboración que no solo fue económica sino que también sirvió de mucho aliento para todos ellos y en especial para el joven que nunca bajó los brazos y luchó hasta el final.

En ese sentido, Enrique Fernández, el padre de "Nacho", comentó: "Le agradezco a toda la gente de El Tribuno por acompañarnos en este duro momento que nos toca vivir. No le deseo a nadie esto, es muy duro e insostenible. Gracias a todos los que nos acompañaron en Jujuy, no nos sentimos solos, fue mucha ayuda económica y sentimental. La gente le brindó mucho aliento. Él luchó hasta el último pero no pudo, me quedé solo con mi otro hijo".

"Jamás me alcanzará el tiempo para agradecer a la gente que estuvo con nosotros. Estoy muy mal y este es mi mensaje para el pueblo de Jujuy, fue un guerrero de verdad mi hijo que luchó hasta que no pudo más", añadió.

Por su parte, Jonatan, su hermano, sostuvo: "Agradecemos a todos, a la gente que nos ayudó tanto económicamente y más que nada sentimentalmente con sus palabras de aliento y apoyo. A mi hermanito no pararon de llamarlo y darle fuerzas para que salga todo bien, pero lamentablemente no pasó eso".

Este año su cuadro empeoró y precisaba viajar junto a su familia para un posible trasplante de médula ósea en Buenos Aires.

Lucha intensa que tuvo dificultades

Todo comenzó en el mes de mayo del año pasado mediante unos dolores “extraños” que sentía en su cuerpo y que al principio no sabían por qué le ocurrían.

El primer diagnóstico que le dieron fue artritis pero luego en el hospital “Pablo Soria” fue donde le dieron esa triste noticia y la menos esperada: tenía leucemia.

A mediados del mes de junio de este año tuvo una importante recaída que lo llevó a estar internado otra vez.

Desde ese momento inició, junto a su familia y allegados, un pedido de traslado a Buenos Aires para un posible trasplante de médula ósea.

Después que el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy había confirmado su cobertura en ese viaje, tuvo otra complicación para obtener cama en algún hospital porteño, factor que influyó que se demore aún más el traslado.

Su emotivo mensaje

“Estoy con muchas ganas de vivir, tengo un proyecto de vida, no saben cómo cambié para bien a causa de esto. Valoro hasta lo más mínimo, les pido ayuda a todos porque cada día empeoro más y tengo dolores más fuertes que no se me pasan”, publicó “Nacho” en su cuenta de Instagram cuando hizo público su estado de salud y la petición para todos los jujeños que lo acompañaron en todo momento.

“Disfruten de la vida que es lo más lindo que hay, tratar de evitar peleas que no llevan a nada y si tienen alguna enfermedad ser lo más positivo y luchar, nunca rendirse”, fue otro de los mensajes de este joven jujeño que dio todo por vivir.