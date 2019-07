Seom exige pase a planta

Sebastián López y Santiago Seillant referentes del Seom Jujuy junto a delegados de empleados municipales del interior de la provincia denunciaron que hay entre 6 y 7 mil empleados en condiciones a entrar a planta permanente que no fueron tenidos en cuenta por el Gobierno provincial.

En la oportunidad, los gremialistas hicieron el reclamo junto a delegados de municipios y comisiones municipales del interior de la provincia como La Mendieta, Maimará, Ledesma, Perico, Yala, Fraile Pintado, La Esperanza, Palma Sola y Santa Clara entre otros departamentos.

Respecto al tema, Sebastián López señaló que "básicamente estamos denunciando la marginación que hemos sufrido en el pase a planta permanente que dio la provincia a los trabajadores. A los municipales no se los tuvo en cuenta y tenemos entre 6 mil a 7 mil compañeros que están en condiciones de poder pasar a la planta, y al no haber sido tenidos en cuenta hoy están marginados, están haciendo paros, esperando una conciliación entre otras cuestiones, pero la solución no llega". Agregó que este no es el único problema que tienen "porque después de las elecciones se han registrado despidos en La Mendieta, Yala, Fraile Pintado, La Esperanza, Palma Sola y Santa Clara entre otras".

Otro de los puntos también denunciados como "muy grave, es que no regularizan las liquidaciones de haberes, que en algunos casos son de hasta 9 mil pesos por mes, porque liquidan mal o por distintos motivos, pero la plata que tiene que ir a los trabajadores no está llegando, y realmente es lamentable. Así que a raíz de la lucha que estamos llevando adelante por el pase a planta ahora se producen los despidos y no se regularizan las liquidaciones. En Maimará no han pagado el aguinaldo, y así seguimos los trabajadores sin ser escuchados por los legisladores que nos dicen están de vacaciones y los vemos haciendo campañas por las Paso".

“Hay despidos y trabajo en negro”

Advirtieron que en algunos municipios hay cerca de 1.800 a 2.000 trabajadores en negro, que cobran entre $1500 y $4000.

Por su parte, Santiago Seillant, secretario del interior del Seom dijo que estos problemas ya venían de tiempo atrás y otros se agudizaron. Detalló que “los despidos incluyen a madres solteras, madres que son único sostén de familias, con hijos discapacitados o también de trabajadores que tienen hasta 20 o 25 años de antigüedad para quienes veníamos reclamando la planta permanente porque son jornalizados. Es decir que en vez de mejorarles la situación se las empeora. Esto es gravísimo porque los despidos no tienen justificación legal, por lo que decimos que son o por una cuestión política o por falta de presupuesto”.

Por otra parte reclamaron el trabajo en negro. Según dijo hay cerca de 1.800 a 2.000 trabajadores, en algunos casos de tres o cuatro años de antigüedad, con planes municipales en negro. “Figuran en las declaraciones juradas de los municipios y cobran entre 1.500 y 4.000 pesos mensuales. Trabajan a destajo, incluso sábados, domingos y feriados y sucede en municipios como Perico, en La Esperanza y Libertador General SanMartín fundamentalmente.

Otros reclamos

Noemí Álvarez, una de las delegadas de los municipios, denunció otros atropellos, violencia laboral, abuso de poder, persecución y violencia hacia los trabajadoras municipales. “Nos estamos organizando para poder hacer un documento que nos permita activar algún tipo de mecanismo donde podamos denunciar esta clase de situaciones”, dijo.

Además, aseguró que presentaron proyectos por el boleto obrero municipal y afirmó que tampoco tuvieron respuesta. “Han habilitado el pase a planta permanente a nivel provincial pero se olvidaron que los municipales también son trabajadores y cubren las áreas de servicios de toda la provincia. Nosotros queremos que este Gobierno mire para todos lados y también se encargue de la situación que estamos viviendo a lo largo y ancho de la provincia. Que no son buenas las aberraciones que están viviendo los compañeros de manos de los intendentes y comisionados municipales, nosotros queremos una solución así que pedimos una audiencia o respuesta a todos los planteos que hacemos”.