Actor kirchnerista dejó una fuerte declaración: "Si Macri gana, habrá una guerra civil"

"Hay miles y miles de personas que ya comen una vez por día. Lo mismo sus hijos. Los comedores no dan abasto. ¿Qué va a pasar cuando los pobres no tengan para comprarles insumos básicos a sus hijos? Estallan, y ya les importa muy poco lo que va a pasar con ellos" expresó en una entrevista con Crónica.

Y continuó: "Yo tengo mucho temor de que eso ocurra. Es una advertencia, más que una certeza. Si, como dice Macri, va a acelerar el plan, va a seguir generando más malestar, endeudamiento y pobreza, esto explota. Eso lo opina cualquier ciudadano de a pie".

Un ferviente crítico del Gobierno y propenso a este tipo de declaraciones, Rizzo ha protagonizado distintos cruces donde terminó siendo criticado por sus exabruptos. Tal vez uno de los más recordados se dio en enero de 2017, cuando en una entrevista radial que la diputada Elisa Carrió "tendría que tener una atención psiquiátrica y además habría que investigar sus relaciones con la CIA".

En tanto, en junio de 2018 protagonizó un tenso cruce con el también diputado nacional de Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio) Fernando Iglesias, a quien llamó "cínico" luego de discrepar con el en una serie de cifras respecto de la situación económica.

"¡Estás mintiendo con las cifras! —lanzó Rizzo—. Estás mintiendo con las cifras de inversiones y ahora. Te caracterizás por el cinismo, te he visto en varios programas. Sos un cínico. A partir de tu cinismo es como te manejás", le dijo a Iglesias. Luego de que este último le preguntara si no era el quien "dejaba hablar", Rizzo le retrucó: "A los cínicos no los dejo hablar".

Pero tal vez el ejemplo más ilustrativo se dio en febrero de 2017, cuando el actor introdujo su postura política en una entrevista televisiva sobre un tema que no estaba relacionado.

María Eugenia Belén Torres, la joven brutalmente golpeada por el anestesista Gerardo Ismael Billiris -condenado a 14 años de prisión en marzo de 2019 por el delito- se encontraba en el piso de "Intratables" para conversar sobre violencia de género.

Rizzo, quien también estaba presente para dar su opinión sobre la temática, relacionó el episodio con su visión política y generó un cruce con el padre de la víctima, Rubén.

"Creo que vivimos en una sociedad profundamente racista. Discriminadora y racista. La inseguridad tiene un componente racista. Son los negros. Ahora, cuando es un rubio de ojos claros… Y tenemos algunos rubios de ojos claros que nos están matando como país. No es tan complejo el tema", dijo Rizzo.

Ante eso, Rubén respondió que "si entramos en política, no sirve". "Si empezamos a mezclar las cosas, ya dejás de ser creíble", agregó.

A Rizzo no le gustó su comentario y empezó una discusión que fue aumentando su temperatura. "Yo no estoy actuando, yo soy así. Siento que no está de acuerdo en nada (por Rubén). Esto que está ocurriendo aquí es político. El problema es ser ignorante. Cuando uno es ignorante de cosas de la vida dice cualquier cosa. Cuando hay una persona que defiende una posición, y otro defiende otra, es político. Cuando saca un boleto con la Sube modifica la realidad y eso ya es político", fustigó el actor que, con las declaraciones de este miércoles, volvió a confirmar que sus posturas -y su manera de expresarlas- no han cambiado.